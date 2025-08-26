Is het al goud wat blinkt bij de Kanaries? Er zijn nog ferme werkpunten ook

STVV is héél goed aan het seizoen begonnen. Met een score van 13 op 15 is de Limburgse ploeg de revelatie van het seizoensbegin. Toch is het niet al goud wat blinkt voor de Limburgers, want er zijn zeker ook nog werkpunten.

STVV beleefde vorig seizoen een héél lastig seizoen in de Jupiler Pro League, waarin degradatie uiteindelijk maar nipt kon worden ontlopen.

STVV op dreef met 13 op 15

Dit seizoen gaat het met 13 op 15 meteen veel beter. Door de goede start lijkt de nieuwe jaargang veel rustiger te gaan verloren. De kern is ook duidelijk dieper samengesteld dan vorig jaar.

Merlen, Matsuzawa, Yamamoto, Goto, ... Er zijn genoeg spelers die zich dit seizoen al laten zien hebben en ook de invallers doen het meer dan opperbest - altijd een wapen voor een ploeg. “Ik ben heel gelukkig”, reageerde Yamamoto na afloop in Het Belang van Limburg. “Ik ben heel tevreden dat ik ook op deze manier mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de overwinning.”

Aanvallende versterking gezocht voor STVV?

Toch lijkt het erop dat sportief directeur André Pinto met name in de aanval nog op zoek moet naar versterking. Ook al maakt Goto nu vlotjes doelpunten, een echte goalgetter zoals Bertaccini is niet makkelijk te vervangen.

Soms laat het ook te wensen over aan creativiteit. Zeker nu bepaalde ploegen mogelijk het spel meer aan STVV gaan laten. En dan is de opdracht ook rustig blijven.