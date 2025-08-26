Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

STVV is de verrassende maar fiere leider na vijf speeldagen in de JPL. Wouter Vrancken is goed op weg om zich weer te rehabiliteren na zijn bewogen afscheid bij KRC Genk en zijn ontslag bij KAA Gent.

Bij Het Nieuwsblad staat analist Hein Vanhaezebrouck stil bij de knappe start van STVV. "Het begon tegen een nog zoekend Gent. Vervolgens moest het naar Charleroi, dat net verlengingen in Europa had moeten spelen. Dan volgden La Louvière, Dender en Zulte Waregem." U heeft al door waar Vanhaezebrouck naar wijst: STVV had niet de meest moeilijke kalender bij het begin van de competitie.

Toch hoeft dat de prestaties van de Kanaries niet te minimaliseren. "Anderlecht had ook een makkelijke kalender om bovenaan te staan, maar verloor thuis van Zulte Waregem." In tegenstelling tot bijvoorbeeld Anderlecht pakt STVV dus de punten wanneer het moet punten pakken. Club en Anderlecht hebben wel nog een match tegoed, maar zelfs als ze die winnen, komen ze voorlopig niet aan het puntenaantal van STVV.

De favoriete formatie van Vrancken

Club, Genk, Mechelen, Anderlecht en Union zijn de volgende tegenstanders van STVV. "Als dat de start was geweest, riskeer je amper punten te pakken en werd STVV nu misschien wel tot de staartploegen gerekend. Dan wissel je als coach sneller van opstelling of formule. Nu speelt Ito iets hoger en maakte hij ook al drie goals in een 4-3-3, de favoriete formatie van Vrancken."

"Zijn keuzes pakken goed uit", looft Vanhaezebrouck het werk van Vrancken. "Vrancken zit ook weer in een vertrouwde omgeving. Als de resultaten meezitten, is het natuurlijk veel plezanter werken dan wanneer je verliest en kritiek krijgt. Daar had hij het bij Gent toch moeilijk mee. Misschien was hij dat niet gewoon. Dat is een ervaring die hij meeneemt naar de toekomst toe."

Wil Vrancken zich revancheren?

Vanhaezebrouck kan zich goed voorstellen dat Vrancken zich na die periode bij KAA Gent weer wil bewijzen. "Misschien dat er toch wat revanche speelt nu. Dat Vrancken met een mindere ploeg toch eens wil tonen waartoe hij in staat is."