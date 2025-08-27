Kiest Dender na bliksemvertrek Euvrard voor oude bekende? Dit is de nummer één op de verlanglijst

Het was toch wel stevig nieuws op woensdagochtend in de Jupiler Pro League. Mircea Rednic was de eerste ontslagen coach uit de hoogste Belgische voetbalklasse. Standard koos meteen voor een opvallende opvolger.

Standard had vorig jaar nog vrij goede resultaten weten te boeken onder Ivan Leko, maar zag die naar Gent vertrekken. En dus begon het dit seizoen met vernieuwde moed en een nieuwe coach: Mircea Rednic.

Die begon voortvarend aan het seizoen, maar al snel kwam er ook de nodige kritiek op het spelpeil en de communicatie: de coach wilde nog meer versterkingen krijgen van Marc Wilmots en co.

FC Dender - Coach Quest



A return of 🇧🇪 Timmy Simons to Dender is 1 of the options being explored.



@LoicWoos #Dender

En dus leek het huwelijk snel te gaan stranden, wat uiteindelijk ook gebeurde. Even leek Marc Wilmots een mogelijke opvolger te worden, maar uiteindelijk werd Vincent Euvrard weggeplukt bij FCV Dender.

Timmy Simons als oude bekende aan het roer bij Dender?

Het nummer acht uit de competitie dat de coach gaat halen bij het nummer zestien, ook dat kan in ons land. En dus hebben de Oost-Vlamingen ook meteen zélf een nieuwe coach nodig.

Volgens onze informatie zou dat wel eens een oude bekende kunnen worden. Timmy Simons staat namelijk op de radar van Dender om er de nieuwe coach te worden. Hij zit sinds eind vorig seizoen zonder job, aangezien er geen verlengd verblijf aan zijn avontuur bij Westerlo kwam. Tussen februari 2023 en juni 2024 was hij al actief voor Dender.