Derdeklasser bezorgt Kompany en Bayern München serieus schrikmoment in Duitse beker

Woensdagavond heeft Bayern München gewonnen van Wehen Wiesbaden, een team uit de Duitse derde divisie, in de 1/32 finale van de Duitse Beker. Dit pas na een spannend moment voor Vincent Kompany en zijn team.

Na de overwinning in de Duitse Supercup tegen Stuttgart (2-1) en hun ruime score in de Bundesliga tegen RB Leipzig (6-0), speelde Bayern München op woensdag zijn 1/32e finale van de Duitse Beker.

Tegenstander Wehen Wiesbaden, een team uit de Duitse derde klasse, zorgde voor een grote schrik. De wedstrijd stond gelijk bij de ingang van de blessuretijd in de tweede helft.

Bayern wint moeizaam in de Duitse beker

Bayern was nochtans goed begonnen door de score te openen via Harry Kane vanaf de stip (0-1, 16e minuut). Aan het begin van de tweede helft verdubbelde Der Rekordmeister de voorsprong via Michael Olise (0-2, 51e minuut).

Was de wedstrijd beslist voor de mannen van Vincent Kompany? Helemaal niet. Op vijf minuten tijd (64e en 69e minuut) wist Wehen Wiesbaden gelijk te maken naar 2-2. De gemiste strafschop door Harry Kane een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd hielp de regerend Duitse kampioen niet vooruit.

Bayern München wist verlengingen te vermijden door in de laatste momenten van de blessuretijd opnieuw te scoren via Harry Kane. Kompany komt met de schrik weg, maar kwalificeert zich met Bayern wel voor de 1/16e finale van de competitie.