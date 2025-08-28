'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

Gaat Beerschot overgenomen worden door Japanse investeerders? Het heeft er alle schijn van: mogelijk wordt dit weekend alles afgerond.

Reeds sinds het begin van de maand werd gewag gemaakt van een overname van Beerschot door Japanners. Toen klonk het alsof een akkoord reeds een feit was, maar het heeft toch nog enkele weken aangesleept. Dat betekent niet dat deze piste van de baan is, integendeel. Volgens HLN en Het Nieuwsblad kan de overname dit weekend een feit zijn.

Het Nieuwsblad meent te weten dat er volgens betrouwbare bronnen wel degelijk sprake is van een principeakkoord. Daar zou zelfs al enkele maanden een overeenkomst over bestaan. Het is de Japanse investeringsgroep menens om er nu wel vaart achter te zetten, want het einde van de transferperiode is in zicht.

Gesprekken op het Kiel bij bezoek van Lierse

De Japanners zouden ook nog enkele versterkingen willen binnenhalen om de ploeg competitiever te maken voor de Challenger Pro League. De Japanse investeerders en een delegatie van United World zouden zaterdag fysiek afzakken naar het Kiel. In de marge van de thuiswedstrijd tegen Lierse moeten de gesprekken helemaal afgerond worden.

Het zou dus wel eens een erg vruchtbare zaterdag kunnen worden voor Beerschot, los van wat er op het veld gebeurt. Het is in elk geval geen geheim dat de Saoedische prins Abdullah de club van de hand wil doen. Tegelijkertijd zetten zowel hij als de Japanners in op het bereiken van het maximale in de onderhandelingen over de club.

Beerschot nu erg dicht bij een overname

Tot hiertoe zou er vooral digitaal overleg hebben plaatsgevonden. Het wordt dus afwachten wat het geeft als de betrokken partijen elkaar in de ogen kijken. Zolang alle handtekeningen niet geplaatst zijn, is niets zeker. Toch lijkt Beerschot nu ontzettend dicht bij een overname te staan.