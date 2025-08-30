Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arthur Vermeeren verhuist na één seizoen bij RB Leipzig alweer naar een nieuwe club. De 20-jarige middenvelder wordt door Olympique Marseille gehuurd, met een aankoopoptie die zijn toekomst kan bepalen.

Arthur Vermeeren heeft het sinds zijn vertrek bij Antwerp nog niet gemakkelijk gehad. Bij Atlético Madrid verliep het niet meteen goed. Hij maakte snel een transfer naar RB Leipzig.

Een jaar na zijn aankomst in Duitsland zal hij alweer een nieuwe weg inslaan. Transferexpert Fabrizio Romano weet namelijk dat Vermeeren naar de Ligue 1 trekt.

Daar komt hij terecht bij Olympique Marseille. De Franse club zal hem dit seizoen huren en bedong ook een aankoopoptie op de middenvelder.

Het salaris van Vermeeren wordt volledig gedekt door Marseille. Bij Leipzig kwam hij 39 keer in actie, bij Atlético slechts vijf keer. Hopelijk loopt het voor de 20-jarige Belg deze keer beter.

Waarom Vermeeren al zo snel mag vertrekken is simpel. Sportief directeur Rouven Schröder en coach Marco Rose zitten niet meer bij Leipzig, en zij waren de grootste fans van hem bij de club.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Alaves - Atlético Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Alaves
Atlético Madrid
Arthur Vermeeren

Meer nieuws

LIVE: KV Mechelen leidt verdiend na eerste helft dankzij doelpunt van Rob Schoofs Live

LIVE: KV Mechelen leidt verdiend na eerste helft dankzij doelpunt van Rob Schoofs

16:47
Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

Spectaculaire coup: Belgische tweedeklasser haalt Argentijnse parel binnen

16:46
Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

Johan Boskamp spaart zijn kritiek niet voor Anderlecht

16:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Woltemade - Kompany - Gudjohnsen - Pantović - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Woltemade - Kompany - Gudjohnsen - Pantović - Faes

15:00
Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union

15:30
Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

Een jaar gelden wou Union SG hem, nu wordt hij voor 85 miljoen euro verkocht

15:00
STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord

14:30
1
Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn

14:00
1
Wereldkampioen gaat concurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

Wereldkampioen gaat concurreren met Kane: 'Bayern München haalt nieuwe spits bij Chelsea'

13:30
2
Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

13:02
5
Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

12:20
4
Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

12:10
'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen'

12:00
3
LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo?

11:15
2
Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

Noë Dussenne verklapt wie hem overhaalde om OH Leuven boven Europees voetbal te kiezen

11:40
Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

Transferrecord voor Genk op komst: 'Zoveel mogen Limburgers bijschrijven op de rekening voor Tolu'

11:20
"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

"Die pakte nog geen gehaktbal": Johan Boskamp ziet welke keuze Senne Lammens moet nemen

11:00
1
Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

Zware klap voor Cercle Brugge: transfertarget in laatste instantie gekaapt

10:36
2
Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller'

10:30
14
LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

LIVE: KV Mechelen staat voor belangrijke test en gaat primeur meemaken dit seizoen

10:10
Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

Als Dender een coach zoekt... Deze staat te trappelen om aan de slag te gaan: "Ik keer zo snel mogelijk terug"

10:20
1
Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

Johan Boskamp uit kritiek aan het adres van Marc Wilmots

10:00
3
Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

Nu in de Challenger Pro League, maar wel héél grote ambities: "Ik wil voor Barcelona spelen"

09:45
Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

09:30
10
Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler Interview

Trainer Fred Vanderbiest zet de puntjes op de i na wel héél ambitieuze uitspraken van KV Mechelen-speler

09:15
Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

09:02
Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht?

08:41
36
Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

Rode Duivel of niet? Michel-Ange Balikwisha doet een grote aankondiging over zijn toekomst als international

08:30
14
🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge Reactie

🎥 Tweede puntenverlies van STVV: Wouter Vrancken streng na gelijkspel tegen Cercle Brugge

08:00
1
Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

Nieuwe belangrijke pion binnen KAA Gent heeft verleden bij ... Club Brugge

08:10
7
Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

Grijpt Euvrard meteen in bij Standard? Hier is de waarschijnlijke opstelling van de Rouches

07:40
Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

Antwerp schakelt snel: middenvelder op komst naar Bosuil

07:21
3
Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

Geen Rode Duivel meer: 'Wout Faes steekt tandje bij in onderhandelingen'

07:00
Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

06:15
Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

Ontslagen worden is niet altijd erg: zoveel verdient José Mourinho aan ontslagpremies

06:30
1
Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge Reactie

Cercle-doelman Delanghe reageert helder op strenge gele kaart van Laforge

23:40
11

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 3
Elche CF Elche CF 2-0 Levante Levante
Valencia CF Valencia CF 3-0 Getafe Getafe
Alaves Alaves 17:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Real Oviedo Real Oviedo 19:00 Real Sociedad Real Sociedad
Girona FC Girona FC 19:30 Sevilla Sevilla
Real Madrid Real Madrid 21:30 Real Mallorca Real Mallorca
Celta De Vigo Celta De Vigo 31/08 Villarreal Villarreal
Real Betis Real Betis 31/08 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 31/08 Osasuna Osasuna
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 31/08 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet' King of Highbury King of Highbury over Hoeveel krediet heeft Besnik Hasi nog bij Anderlecht? Bork Bork over Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Andri Gudjohnsen zal KAA Gent verlaten om in het buitenland te tekenen' Snoek Snoek over Twee jaar geleden nog verkocht voor 32 miljoen euro: 'RSC Anderlecht wil stunten en mikt op verrassende aanvaller' Porthos Porthos over Besnik Hasi met de handen in het haar: blessure Bertaccini kan behoorlijk serieus zijn Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien K SVGO K SVGO over LIVE: Blijft Antwerp, zonder Praet, ongeslagen tegen Westerlo? jawaddedadde jawaddedadde over STVV en Dender strijden om groot Afrikaans talent en krijgen hetzelfde antwoord Joris impe Joris impe over Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved