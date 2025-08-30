Deal is rond: 'Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) vertrek bij Leipzig en heeft nieuwe club helemaal beet'

Arthur Vermeeren verhuist na één seizoen bij RB Leipzig alweer naar een nieuwe club. De 20-jarige middenvelder wordt door Olympique Marseille gehuurd, met een aankoopoptie die zijn toekomst kan bepalen.

Arthur Vermeeren heeft het sinds zijn vertrek bij Antwerp nog niet gemakkelijk gehad. Bij Atlético Madrid verliep het niet meteen goed. Hij maakte snel een transfer naar RB Leipzig.

Een jaar na zijn aankomst in Duitsland zal hij alweer een nieuwe weg inslaan. Transferexpert Fabrizio Romano weet namelijk dat Vermeeren naar de Ligue 1 trekt.

Daar komt hij terecht bij Olympique Marseille. De Franse club zal hem dit seizoen huren en bedong ook een aankoopoptie op de middenvelder.

Het salaris van Vermeeren wordt volledig gedekt door Marseille. Bij Leipzig kwam hij 39 keer in actie, bij Atlético slechts vijf keer. Hopelijk loopt het voor de 20-jarige Belg deze keer beter.

Waarom Vermeeren al zo snel mag vertrekken is simpel. Sportief directeur Rouven Schröder en coach Marco Rose zitten niet meer bij Leipzig, en zij waren de grootste fans van hem bij de club.