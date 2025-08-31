Beerschot wint van Lierse, maar trainer Mo Messoudi blijft kritisch

Beerschot behaalde zaterdagavond een nipte overwinning tegen Lierse. Ondanks de drie punten benadrukt trainer Mo Messoudi dat er nog werk aan de winkel is, vooral op aanvallend vlak.

De wedstrijd kende zijn beslissende moment kort voor rust. Na een fysieke fase op de linkerflank waarbij Glenn Claes hard werd aangepakt, bleef het spel doorgaan.

Sabri Guendouz kwam vervolgens ten val aan de rand van het strafschopgebied, maar Rajiv Van la Parra reageerde alert. Met een geplaatste trap in de rechterhoek van het doel bracht hij Beerschot op voorsprong.

Offensief moeilijk

In de tweede helft voerde Messoudi enkele wissels door om het initiatief te behouden. Brian Plat verving Claes en Oscar Vargas kwam in voor Guendouz. Toch verliep het slot van de wedstrijd onrustig, mede door incidenten bij de bezoekende aanhang.

De partij werd kort onderbroken, maar Beerschot herpakte zich en bleef dominant op de helft van Lierse. Hoewel de overwinning een stap vooruit betekent, blijft Messoudi kritisch. Hij wijst op tekortkomingen in de zone van de waarheid.

“Vooral in de laatste 25 meter missen we precisie,” vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Messoudi benadrukt dat de ploeg nog in een overgangsfase zit. Verschillende spelers, waaronder Andres Labie en Sabri Guendouz, kregen vorig seizoen nauwelijks speelminuten. Hun integratie vergt tijd.

Drie punten

De drie punten zijn volgens Messoudi belangrijk, vooral met het oog op de aansluiting bij de top van het klassement. Toch blijft hij hameren op het proces. De ontwikkeling van het team en het wegwerken van structurele fouten staan centraal in zijn aanpak.