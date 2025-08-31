Filip Joos spreekt vol lof over Genkse sterkhouder: "Hij doet werkelijk overal mee"

Het loopt minder goed voor Genk in de Pro League. De Limburgse club heeft slechts vier punten na evenveel wedstrijden. Toch zorgen enkele sterkhouders nog voor een lichtpuntje.

Europees loopt het goed voor Genk. De Limburgers konden zich plaatsen voor de Europa League. Genk was een maatje te groot voor het Poolse Lech Poznań en won over twee wedstrijden met 6-3.

Slechte competitiestart

In de competitie loopt het minder goed. Genk verloor op de openingsspeeldag van Club Brugge. Ook op Standard gingen de Smurfen met nul punten terug naar Limburg. Dankzij een gelijkspel tegen Antwerp en winst op het veld van OHL staat de teller nu op vier punten.

Te weinig voor Genk, dat toch ambities heeft om de titel te pakken. Afgelopen seizoenen liep het voor Genk mis in de play-offs. De blijvende sterkhouders moeten ervoor zorgen dat het dit seizoen wél lukt.

Lof voor El Ouahdi

Eén van die sterkhouders is El Ouahdi. De Marokkaanse verdediger werd in de podcast 90 Minutes op een voetstuk gezet door Filip Joos. "De speler van Genk tot nu toe is zonder twijfel El Ouahdi."

"Dat geen enkele topclub hem al heeft weggehaald, is bijna onbegrijpelijk. Hij doet werkelijk overal mee", sprak de analist. "Er zijn momenten waarop je hem ineens ziet opduiken op plaatsen waar je hem niet verwacht. Je volgt de bal en toch is hij daar weer, vaak na balverlies. Het lijkt bijna onnatuurlijk hoe hij telkens opnieuw in het spel verschijnt.”