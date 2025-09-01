Nog geen minuut gespeeld in ons land: zevende(!) uitleenbeurt van international

Lommel SK heeft een van zijn spelers - Filip Krastev - langer vastgelegd. Hij heeft nu een verbintenis tot juni 2028 bij de club, maar zal ook in het komende seizoen niet spelen voor het team. Hij wordt voor een zevende(!) keer uitgeleend.

Filip Krastev is een 23-jarige Bulgaars international die door de City Group gekocht werd voor 2,3 miljoen, maar nog geen minuut in 1B gespeeld heeft. De voorbije jaren werd hij al zes keer uitgeleend, nu volgt er een zevende uitleenbeurt.

Wanneer komen er speelminuten in Lommel?

De Bulgaarse international werd gekocht bij Slavia Sofia, waar hij eerst ook nog een half jaar aan verhuurd werd. Daarna volgden nog vijf verhuurperiodes aan achtereenvolgens het Franse Troyes (jan. 2021-aug. 2021), het Nederlandse Cambuur (aug. 2021-jan. 2022), het Bulgaarse Levski Sofia (jan. 2022-juni 2023) en het Amerikaanse LA FC (juli 2023-jan. 2024) en vorig seizoen PEC Zwolle.

Nu wordt het het Engelse Oxford dat hem een jaartje in de ploeg zal stallen. De club uit het Championship eindigde vorig jaar als 17e op het tweede niveau van Engeland.

Nieuwe uitleenbeurt voor Krastev

Sportief directeur Jeffrey van As verklaart de keuze om Krastev opnieuw een jaar te verhuren op de webstek van Lommel: “Filip heeft afgelopen seizoen vrijwel iedere wedstrijd gespeeld in de Eredivisie."

"Er was dan ook de nodige interesse voor hem. Uiteindelijk denken wij dat een jaar in het Championship, bij een ambitieuze club, het beste is voor zijn ontwikkeling. We gaan zijn verrichtingen met interesse volgen.”