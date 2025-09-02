"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United
Senne Lammens verruilde Antwerp voor Manchester United. Filip Joos vindt dat hij meteen onder de lat mag staan.

Senne Lammens heeft zijn gedroomde transfer nu ook officieel beet. De Belgische doelman verliet Antwerp en tekende een contract bij Manchester United. Maar hoe snel werkt hij zichzelf onder lat?

Volgens Filip Joos kan hij best nu al starten. "Je hebt een keepersprobleem, ik zou die echt zetten. Die blijft daar toch rustig onder? Eigenlijk is dat toch een beetje Pfaff naar Bayern München? United is in verval maar blijft een enorme topclub", zegt de commentator bij de podacast 90 minutes.

Lees ook... Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Denis Odoi speelde bij Antwerp met hem samen. Ook hij liet zich uit over de situatie, want hoe Manchester United ervoor staat stelt niet gerust. De Engelse topclub heeft het op sportief vlak enorm moeilijk.

"Die zal er rustig aan beginnen. Ik denk niet dat je kan onderschatten wat dat met zich mee zal brengen. Hij weet niet wat er op hem zal afkomen. Maar hij zal het belang en de grootte van de club snel begrijpen."

"Hij kent ook de situatie waarin hij komt. Maar hij werkt er superhard voor en is megaprofessioneel. Dat is een rustige gast, maar hij komt in een wereld die van een andere orde is dan hij ooit gekend heeft met een belangstelling die hij nog nooit gekend heeft", besluit Odoi.

