Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"
Foto: © photonews
Robin Mirisola beleefde een droomdebuut bij KRC Genk. De 18-jarige spits scoorde meteen tegen Zulte Waregem en hielp zo mee aan de 3-2 zege, al liep er iets mis bij het omroepen van zijn doelpunt.

Robin Mirisola heeft zichzelf afgelopen weekend kunnen bewijzen bij KRC Genk tijdens zijn basisdebuut. De 18-jarige spits scoorde meteen tegen Zulte Waregem.

In de 3-2 overwinning bleek zijn doelpunt heel belangrijk. Bovendien liet hij in het algemeen een heel goede indruk na. De spits speelde een geweldige wedstrijd, en dat op zijn basisdebuut.

"Het was zo’n mooi moment. Ik kom al van kleins af aan kijken naar de wedstrijden hier, en nu hoor ik de fans mijn eigen naam roepen. Dat doet iets met mij, ook mijn ouders in het stadion zien", zei hij er eerder over.

Maar na zijn doelpunt ging het even mis. De stadionomroeper riep de naam van Zakaria El Ouahdi af. En dat is niet de eerste keer voor Mirisola.

"Ik kreeg een flashback van mijn eerste doelpunt bij Jong Genk. Toen werd ook de verkeerde naam afgeroepen. Nu gebeurde exact hetzelfde bij de eerste ploeg. Ik dacht: ‘shit, niet weer’. Maar ze hebben het verbeterd, dus alles was goed hoor."

