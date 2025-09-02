KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2035

KRC Genk nam afscheid van Tolu Arokodare, maar haalde meteen versterking. De 22-jarige spits Jusef Erabi komt over van Hammarby en moet de Limburgse aanval nieuw vuur geven.

KRC Genk kende al een drukke week. Tolu Arokodare vertrok officieel naar Wolverhampton terwijl Hyeon-Gyu Oh ook een transfer naar Stuttgart leek te gaan maken. 

Uiteindleijk werd die door de Duitse club opgeblazen, terwijl Genk en Stuttgart al een akkoord hadden over de transferprijs. Zuur voor Racing Genk en Oh, al zullen ze hem in Limburg nog kunnen gebruiken.

Genk heeft met Erabi zijn nieuwe spits helemaal beet

Maar de concurrentie vooraan wordt nu wel stevig, want de vervanger voor Tolu is ook binnen. Racing Genk kondigde dinsdagmiddag aan dat Jusef Erabi nu officieel een Smurf is.

Bij Hammarby mocht hij op 18-jarige leeftijd debuteren. Vier jaar later maakt hij zich klaar voor zijn eerste buitenlande avontuur. Hij neemt overigens het nummer 99 meteen over van Tolu.

Erabi reageerder zelf al kort op zijn transfer. "KRC Genk is een grote club die enorm veel ambitie uitstraalt en voortdurend wil groeien. Dat sluit perfect aan bij mijn karakter", zegt hij bij de clubwebsite.

"Ik kijk ernaar uit om de supporters te ontmoeten en hen gelukkig te maken met mijn passie op het veld, met goals en met veel overwinningen, zowel in de competitie als in Europa."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk

Meer nieuws

Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen?

14:40
1
Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht

14:20
2
Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

Jérémy Doku komt met woorden die alle Rode Duivels-fans graag zullen horen

14:00
Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog?

13:30
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/09: Donnarumma - Prunier - Pflücke - Lukebakio - Leoni

12:40
DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

DONE DEAL: Belgisch jeugdinternational maakt na jaartje bij OH Leuven nu transfer naar Portugal

13:15
OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Eupen helpt Charleroi een handje en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

OFFICIEEL: Gianluigi Donnarumma heeft na lange weken zijn toptransfer eindelijk beet

12:40
2
Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen Analyse

Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: hij zal zelf de touwtjes in handen moeten nemen

11:40
17
"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

"Beetje Pfaff naar Bayern München": Joos en Odoi spreken zich uit over transfer van Senne Lammens naar Manchester United

12:00
6
'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen'

11:00
13
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

10:30
14
OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

OFFICIEEL: Beerschot neemt afscheid van overbodige aanvaller

11:20
1
Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt"

10:00
22
Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

Nieuwe wending rond Lazare Amani: Union SG heeft oplossing gevonden

09:00
Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Senne Lammens als Manchester United-doelman

09:30
6
'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht'

08:42
18
OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

OFFICIEEL: Vincent Kompany haalt met Bayern München nieuwe spits bij Chelsea

08:30
OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft nieuwe spits van 6 miljoen euro beet

07:42
1
OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

OFFICIEEL: Rode Duivel Dodi Lukebakio trekt naar SL Benfica, dit zijn de details

08:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

07:00
1
"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

"Alle frustratie van de voorbije twee jaar kwam eruit": Westerlo-middenvelder straalt na eerste profdoelpunt

06:30
Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

07:20
3
OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

OFFICIEEL: Smaakmaker verlaat Jupiler Pro League voor avontuur bij Watford

06:00
Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

Onderhandelingen bezig: 'Union is gelanceerd en wil nog een speler weghalen bij concurrent voor Champions Play-offs'

23:30
7
'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

'Royal Antwerp FC keert kar in dossier van gewilde middenvelder'

05:30
DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

DONE DEAL: Union SG haalt uit en plukt opvolger Vanhoutte weg bij concurrent

23:00
10
Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute

22:40
17
'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

22:20
5
📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

📷 Batshuayi valt andermaal op bij Rode Duivels, ook geblesseerde kornuit tekent present in Tubeke

22:00
'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

'Nieuwe miljoenendeal voor STVV ... en ook een spitsenprobleem voor Wouter Vrancken?'

21:20
Coach Stef Wils zag dat de wil ontbrak bij Antwerp: "Dat kwam er ook nog bij"

Coach Stef Wils zag dat de wil ontbrak bij Antwerp: "Dat kwam er ook nog bij"

20:50
4
'Théo Leoni kiest voor verrassende transfer'

'Théo Leoni kiest voor verrassende transfer'

21:40
1
Peter Vandenbempt laat zich uit over doelmannenkwestie Club Brugge en prikt daarbij ook naar ... Bart Verhaeghe

Peter Vandenbempt laat zich uit over doelmannenkwestie Club Brugge en prikt daarbij ook naar ... Bart Verhaeghe

21:00
6
DONE DEAL: Jeugdproduct Genk komt na avonturen bij Moeskroen en Zulte Waregem in Nederland terecht

DONE DEAL: Jeugdproduct Genk komt na avonturen bij Moeskroen en Zulte Waregem in Nederland terecht

19:30
Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen

Oh nee! Genk ziet recordtransfer nog in het water vallen: Stuttgart en Genk spreken elkaar tegen

19:40
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Dit heeft Marc Coucke te zeggen over ontslag Wouter Vandenhaute Limfizzkit Limfizzkit over Antwerp kan nog eens tientallen miljoenen vangen: vertrekt Doumbia alsnog? urco urco over Adriano Bertaccini is geopereerd: dit is hoelang hij nu echt afwezig zal zijn bij Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Senne Lammens trekt naar Manchester United: dit zijn de details' Afzuip Afzuip over Aanstaande vertrek Dolberg bezorgt ook Hasi hoofdpijn: hoe moet hij dit oplossen? Vital Verheyen Vital Verheyen over Supportersgroepen van Club Brugge grijpen in met boycot: "Een nieuw dieptepunt" FCBalto FCBalto over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?" cartman_96 cartman_96 over Marc Coucke (weer) aan zet in schaakspel dat nu al zeven jaar duurt: de grote terugkeer van Michael Verschueren? malinezer malinezer over 'Charleroi rondt twee transfer af en gaat shoppen bij KV Mechelen' Ladinski Ladinski over 'Persoonlijk akkoord bereikt: Kasper Dolberg verlaat Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved