KRC Genk heeft vervanger voor Tolu helemaal beet: "Fans gelukkig maken met mijn passie op het veld"

KRC Genk nam afscheid van Tolu Arokodare, maar haalde meteen versterking. De 22-jarige spits Jusef Erabi komt over van Hammarby en moet de Limburgse aanval nieuw vuur geven.

KRC Genk kende al een drukke week. Tolu Arokodare vertrok officieel naar Wolverhampton terwijl Hyeon-Gyu Oh ook een transfer naar Stuttgart leek te gaan maken.

Uiteindleijk werd die door de Duitse club opgeblazen, terwijl Genk en Stuttgart al een akkoord hadden over de transferprijs. Zuur voor Racing Genk en Oh, al zullen ze hem in Limburg nog kunnen gebruiken.

Genk heeft met Erabi zijn nieuwe spits helemaal beet

Maar de concurrentie vooraan wordt nu wel stevig, want de vervanger voor Tolu is ook binnen. Racing Genk kondigde dinsdagmiddag aan dat Jusef Erabi nu officieel een Smurf is.

Bij Hammarby mocht hij op 18-jarige leeftijd debuteren. Vier jaar later maakt hij zich klaar voor zijn eerste buitenlande avontuur. Hij neemt overigens het nummer 99 meteen over van Tolu.

Erabi reageerder zelf al kort op zijn transfer. "KRC Genk is een grote club die enorm veel ambitie uitstraalt en voortdurend wil groeien. Dat sluit perfect aan bij mijn karakter", zegt hij bij de clubwebsite.

"Ik kijk ernaar uit om de supporters te ontmoeten en hen gelukkig te maken met mijn passie op het veld, met goals en met veel overwinningen, zowel in de competitie als in Europa."