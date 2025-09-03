Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

Op een zijspoor bij KRC Genk is Andi Zeqiri nog steeds onzeker over zijn toekomst. Standard zou proberen hem terug te halen naar de oevers van de Maas.

Marc Wilmots heeft het gezegd op de set van het programma van de RTBF, La Tribune, deze maandag: er zou nog beweging kunnen zijn tijdens deze transferperiode bij Standard. "Er zou misschien nog activiteit kunnen zijn in de komende dagen, we blijven alert", bevestigde hij.

En wat als de Luikse club erin slaagt om hun voormalige spits Andi Zeqiri terug te brengen? Volgens informatie van Sudinfo zijn KRC Genk en Standard momenteel in gesprek over de aanvaller.

Een definitieve transfer?

Dit keer wordt echter geen verhuur besproken. Er ligt wel degelijk een definitieve transfer op tafel. Op zoek naar een nieuwe uitdaging wordt de Zwitser geschat op vier miljoen euro volgens Transfermarkt.

Het is afwachten of deze piste in de komende dagen bevestigd zal worden. Hoe dan ook: de spits zit in een lastige situatie en zal snel een oplossing moeten vinden als hij de komende maanden niet in Limburg wil doorbrengen zonder deel uit te maken van de plannen van de club.

Een week geleden kreeg hij een aanbod uit Cyprus van Pafos, de CL-verrassing. Dat weigerde hij. Vorig seizoen speelde de 26-jarige speler in totaal tien wedstrijden met de Rouches. Hij scoorde maar liefst tien doelpunten en gaf vier beslissende passes.