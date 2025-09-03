De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De saga rond Hyeon-gyu Oh heeft bij KRC Genk voor heel wat frustratie gezorgd. De Zuid-Koreaanse spits leek op weg naar een absolute droomtransfer richting VfB Stuttgart, maar die deal is uiteindelijk volledig in het water gevallen.

Het bod uit de Bundesliga was niet min: liefst 28 miljoen euro lag klaar voor de man die vorig seizoen nog back-upspits was van Genk en die vooral in de schaduw van Tolu Awoniyi moest werken. “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las”, lachte analist Hein Vanhaezebrouck in Sporza Daily.

Toch kwam de transfer niet rond. Volgens Stuttgart lag het probleem bij de medische testen, al weigert Genk-sportief directeur Dimitri De Condé te bevestigen wat er precies misliep. Filip Joos: “Dan krijgt die jongen plots een stempel alsof er medisch iets mis is. Dat is een harde klap voor zijn imago.”

Zware klap voor speler en Genk

Voor Oh zelf is de klap dubbel. Niet alleen ziet hij een lucratieve overstap naar de Bundesliga in rook opgaan, hij krijgt nu ook een etiket opgeplakt dat hem bij toekomstige transfers kan achtervolgen. “In 24 uur is hij van overrated naar underrated gegaan”, vatte Vanhaezebrouck het pijnlijk samen.

Bij Genk overheerst nu vooral ontgoocheling. De club had gehoopt het bedrag van 28 miljoen euro te kunnen herinvesteren in de kern en tegelijk ruimte te maken voor andere profielen. Dat plan ligt nu helemaal overhoop.

Hoe het nu verder moet met Oh, is onduidelijk. Genk zal proberen om het vertrouwen van de spits te herstellen en hem opnieuw klaar te stomen voor de rest van het seizoen, maar de teleurstelling bij speler én club is groot.