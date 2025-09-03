De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"

De raarste transfer die niet doorging: "In 24u ging hij van overrated naar underrated"
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2034

De saga rond Hyeon-gyu Oh heeft bij KRC Genk voor heel wat frustratie gezorgd. De Zuid-Koreaanse spits leek op weg naar een absolute droomtransfer richting VfB Stuttgart, maar die deal is uiteindelijk volledig in het water gevallen.

Het bod uit de Bundesliga was niet min: liefst 28 miljoen euro lag klaar voor de man die vorig seizoen nog back-upspits was van Genk en die vooral in de schaduw van Tolu Awoniyi moest werken. “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las”, lachte analist Hein Vanhaezebrouck in Sporza Daily.

Toch kwam de transfer niet rond. Volgens Stuttgart lag het probleem bij de medische testen, al weigert Genk-sportief directeur Dimitri De Condé te bevestigen wat er precies misliep. Filip Joos: “Dan krijgt die jongen plots een stempel alsof er medisch iets mis is. Dat is een harde klap voor zijn imago.”

Zware klap voor speler en Genk

Voor Oh zelf is de klap dubbel. Niet alleen ziet hij een lucratieve overstap naar de Bundesliga in rook opgaan, hij krijgt nu ook een etiket opgeplakt dat hem bij toekomstige transfers kan achtervolgen. “In 24 uur is hij van overrated naar underrated gegaan”, vatte Vanhaezebrouck het pijnlijk samen.

Bij Genk overheerst nu vooral ontgoocheling. De club had gehoopt het bedrag van 28 miljoen euro te kunnen herinvesteren in de kern en tegelijk ruimte te maken voor andere profielen. Dat plan ligt nu helemaal overhoop.

Hoe het nu verder moet met Oh, is onduidelijk. Genk zal proberen om het vertrouwen van de spits te herstellen en hem opnieuw klaar te stomen voor de rest van het seizoen, maar de teleurstelling bij speler én club is groot.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk

Meer nieuws

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

Mehdi Bayat haalt uit naar Proximus, Telenet en andere telco's in DAZN-onderhandelingen: "Het is een gijzeling"

15:30
Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

Ook de inhaalmatchen van Anderlecht, Club Brugge en Genk liggen vast: dit zijn de data

14:00
Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

Disciplinair Comité beslist: meevaller voor KRC Genk in aanloop naar topper tegen Anderlecht

10:20
1
Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

Thibaut Courtois moeit zich in discussie rond Senne Lammens

14:30
Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water

13:30
4
Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

Met de hulp van Verschueren en Lukaku: Marc Coucke wil Anderlecht een nieuwe weg op leiden

13:00
4
Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

13:10
Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt

12:40
4
Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

Pro League maakt kalender tot winterstop bekend, inclusief pittige Super Sundays in oktober en november

12:00
🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute

12:20
3
75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? Analyse

75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht?

11:40
11
Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal"

11:20
21
Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

Challenger Pro League-kalender is bekend: Zwaar programma voor KV Kortrijk, Wase derby op speeldag 6

12:10
Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

Champions League geweigerd: Andi Zeqiri op weg naar andere bestemming in Jupiler Pro League?

09:00
1
Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

Zakaria El Ouahdi houden is de beste zomertransfer die Genk kan doen: Fink en Steuckers strooien met lof

06:30
'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

'Anderlecht heeft eerste uitgaande miljoenendeal al beet voor komende winter'

10:40
3
De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

De volledige gids voor de Belgische supporters: alles wat je moet weten over Vaduz en Liechtenstein

11:00
Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match"

10:00
16
'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst'

09:41
17
OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

OFFICIEEL: Voormalige verdediger van Charleroi en KV Kortrijk trekt naar tweedeklasser

10:10
OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

OFFICIEEL: Sporting Charleroi haalt middenvelder bij KV Mechelen

09:20
4
'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

'Nog stevige solden bij Anderlecht? Zes spelers kunnen/mogen vertrekken'

08:40
6
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt ex-aanvaller van Juventus in huis

08:50
1
Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

08:20
Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

07:45
'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

08:01
Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars

07:20
26
Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

Waar gaat Coucke de centen halen? Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub

07:00
2
Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"

Dit overkwam Genk-spits Mirisola tijdens zijn debuut: "Ik dacht: shit, niet weer!"

19:30
OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

OFFICIEEL: Vermant verlengde in juni zijn contract bij Club Brugge en... zet nu alweer krabbel onder nieuwe overeenkomst

23:00
3
OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

OFFICIEEL: Dolberg verlaat Anderlecht en gaat opnieuw voor Ajax voetballen

22:55
52
Waarom sluit de Belgische transfermarkt pas op acht september? Dit is het duidelijke én specifieke antwoord

Waarom sluit de Belgische transfermarkt pas op acht september? Dit is het duidelijke én specifieke antwoord

22:30
Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

Exodus bij Anderlecht-aanval? 'Dolberg is niét de enige paars-witte speler aan wiens mouw wordt getrokken'

21:40
Is Denis Odoi met voetbalpensioen? Hij komt met het héél duidelijke antwoord

Is Denis Odoi met voetbalpensioen? Hij komt met het héél duidelijke antwoord

22:00
2
Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

Keel overgesneden na Kortrijk - Antwerp: proces tegen drie verdachten van start gegaan

20:10
2
RECONSTRUCTIE: Pas toen Aston Villa zich meldde... bij Antwerp ging Manchester United vol voor Senne Lammens

RECONSTRUCTIE: Pas toen Aston Villa zich meldde... bij Antwerp ging Manchester United vol voor Senne Lammens

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over 75 doelpunten, 17 miljoen euro: waarom verkoopt RSC Anderlecht zo slecht? YoniVL YoniVL over 'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst' Don Doumbia Don Doumbia over 🎥 "Wie is het brein achter deze geniale video?": De Ideale Wereld gaat twee keer los op problemen Coucke - Vandenhaute Raf1 Raf1 over Bijna had Anderlecht tweede dikke uitgaande transfer gedaan, maar die viel in laatste instantie in het water cartman_96 cartman_96 over Filip Joos betrekt Antwerp, Gent en Standard in Anderlecht-debat: "Doodzonde voor Belgisch voetbal" André Coenen André Coenen over Zo verwachten we de stemming bij paars-witte Raad van Bestuur: 'Er is géén zekerheid dat Vandenhaute wordt afgezet' RememberLierse RememberLierse over Sam Kerkhofs over ontslag Vandenhaute bij Anderlecht: "Dat doe je niet een uur voor een match" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hoe het helemaal misliep tussen Coucke en Vandenhaute: veel discussie, maar dit was het echte breekpunt CringeMedia CringeMedia over Maar liefst 115 miljoen euro over twee seizoenen tijd... De masterclass verkopen van Marc Overmars Joe Joe over Waar gaat Coucke de centen halen? 'Lukaku is een piste, maar ook PSG-eigenaar aast op Belgische topclub' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved