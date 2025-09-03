Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Loïs Openda heeft deze zomer een belangrijke stap in zijn carrière gezet door een transfer naar Juventus af te ronden. De Belgische aanvaller sluit zich voor één seizoen aan bij de Italiaanse topclub op basis van een huurovereenkomst van 3,3 miljoen euro, met een aankoopverplichting van 40 miljoen.

De Luikse spits sprak vol enthousiasme over zijn transfer: “Ik was erg blij toen ik hoorde dat er een mogelijkheid was om hier te komen, ik kon niet slapen. Ik stond te popelen om naar hier te komen en ik ben erg blij dat ik gearriveerd ben.”

Openda benadrukte ook de warme ontvangst die hij kreeg: “Iedereen heeft me goed verwelkomd, zowel binnen de club als door de supporters op de luchthaven. De faciliteiten zijn erg mooi, alles is aanwezig om optimaal te presteren en om zo snel mogelijk te herstellen.”



Kennis van het Italiaanse voetbal

Over zijn speelstijl zegt Openda: “Ik denk dat mijn belangrijkste kwaliteiten mijn snelheid en kracht zijn. Ik ben een snelle speler, ik hou ervan om van de ruimte gebruik te maken. Ik hoop deze kenmerken ten dienste van het team te kunnen stellen en doelpunten voor het team te maken.”

De Serie A is hem niet onbekend: “Ik ken het Italiaanse voetbal goed, ik volg deze competitie veel. Ik heb ook al enkele teams uit de Serie A gevolgd, dus ik weet dat het niet gemakkelijk is om in deze competitie te spelen, omdat er veel goede teams met een sterke verdediging zijn.”

Tot slot liet de Rode Duivel blijken hoe gemotiveerd hij is om aan de slag te gaan: “Ik ben blij en ongeduldig om met het team te beginnen. Het is een nieuwe uitdaging en ik kijk er enorm naar uit om mezelf te tonen in de Serie A met Juventus.”