Opnieuw verlengt een sterkhouder zijn contract bij La Louvière

Promovendus La Louvière heeft de voorbije weken al enkele sleutelpionnen langer aan zich gebonden. Nu heeft ook middenvelder Samuel Gueulette besloten om zijn contract bij de promovendus te verlengen.

Nadat eerder Jordi Liongola en de Argentijnse doelman Marcos Peano een nieuwe overeenkomst tekenden, blijft nu ook een andere belangrijke speler van La Louvière langer bij de club.

Volgens SudInfo heeft de Rwandese middenvelder Samuel Gueulette zijn contract bij La Louvière verlengd. Dat is uitstekend nieuws voor de promovendus, die een mogelijks vertrek van de middenvelder in het slot van de mercato absoluut wou vermijden.

Verschillende belangstellingen

De 25-jarige middenvelder trok de aandacht van enkele buitenlandse clubs. Servette uit Zwitserland, maar ook Heerenveen (Nederland) en Antalyaspor (Turkije) toonden interesse. Vooral voor de Turken was er nog vrees. De Turkse transfermarkt is nog steeds open en loopt tot 12 september.

Gueulette, die sinds 2021 bij de club is en meer dan honderd wedstrijden voor de Wolven heeft gespeeld, heeft dus besloten om La Louvière trouw te blijven voor de komende vier seizoenen. Vorig seizoen was hij een vaste basispion in de Challenger Pro League. Dit seizoen begon hij als titularis, maar door een blessure miste hij ook al enkele wedstrijden.

La Louvière, momenteel in de gevarenzone na vier punten uit zes wedstrijden zal zijn middenvelder zeker nodig hebben om de gevreesde degradatieplayoffs te kunnen vermijden.