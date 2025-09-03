Weinig te winnen, alles te verliezen: dit zou een keerpunt kunnen zijn voor Openda bij Rode Duivels

In afwezigheid van Romelu Lukaku zou Loïs Openda naar verwachting in de spits worden opgesteld tegen Liechtenstein en Kazachstan deze week. De nieuwe aanvaller van Juventus heeft niet veel te winnen... maar veel te verliezen.

Romelu Lukaku, de topscorer aller tijden van de Rode Duivels, zal de komende interlandperiode in september missen. De spits raakte geblesseerd tijdens een oefenwedstrijd met Napoli en zal ook de rest van de WK-kwalificatiecampagne moeten laten schieten. Een zware klap voor bondscoach Rudi Garcia, die zijn nummer één in de aanval moet missen.

Hij moet scoren deze week

Michy Batshuayi is opgeroepen om de selectie numeriek aan te vullen, maar alle ogen zijn gericht op Loïs Openda. De nieuwe Juventus-spits moet de komende duels tegen Liechtenstein en Kazachstan bewijzen dat hij de lijn van zijn sterke clubprestaties kan doortrekken naar het nationale elftal.



Lees ook... Loïs Openda laat zich voor de eerste keer uit over zijn toptransfer naar Juventus

Met amper drie doelpunten in 27 interlands is de balans van de 25-jarige Luikenaar voorlopig pover. Ondanks zijn scorend vermogen bij zijn clubs, weet hij in het shirt van de Rode Duivels zelden te overtuigen. Scoren deze week lijkt dan ook een must, al weet Openda dat goals tegen mindere tegenstanders niet volstaan om de publieke opinie volledig te overtuigen.

Batshuayi weer in beeld

Toch kan een productieve interlandbreak zijn zelfvertrouwen een boost geven, zeker nu zijn rol als nummer één-spits plotseling cruciaal is geworden. Falen daarentegen zou de druk alleen maar opvoeren en ruimte geven aan andere opties zoals Roméo Vermant of Lucas Stassin, die op de deur van de nationale ploeg kloppen.

Ook Michy Batshuayi kan een gevaar vormen voor zijn status. Als de ervaren aanvaller als invaller beslissend blijkt, zal dat ongetwijfeld signalen sturen naar Garcia, die op zoek is naar de meest betrouwbare oplossing in de punt van de aanval.

Voor Openda wordt het dus een test met weinig marge voor fouten. Hij moet deze interlandperiode niet alleen doelpunten leveren, maar ook tonen dat hij mentaal klaar is om het stokje van Lukaku over te nemen – al is het voorlopig maar tijdelijk.