Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière
Foto: © photonews
Rayane Bounida maakt officieel deel uit van de A-kern van Ajax. De 19-jarige Belg zal voortaan met de eerste ploeg meetrainen en krijgt ook een speciaal ontwikkelingsprogramma.

Rayane Bounida speelt al sinds de zomer van 2022 bij Ajax. Hij doorliep er eerst de jeugdploegen, voor hij bij Jong Ajax terechtkwam. De 19-jarige Belg speelt nu nog steeds vooral bij Jong Ajax.

En bij het tweede elftal van de club uit Amsterdam doet hij het goed. In 23 wedstrijden kon hij acht keer scoren en leverde hij twee assists af.

Maar nu gaat het nog een stapje verder voor Bounida. Ajax kondigde donderdag aan dat hij, samen met Bouwman en Steur, officieel deel uitmaakt van de A-kern vanaf dit seizoen.

Concreet wil dat zeggen dat zij nu altijd met de A-ploeg zullen meetrainen. Verder zorgt de club ook voor 'Europese weken', weet de Telegraaf.

Dat zijn weken waarin zij klaar worden gemaakt voor het tempo met twee wedstrijden per week. Ze zullen dan voor Jong Ajax moeten spelen, met de Onder 19 meedoen, en als het kan ook minuten maken bij de A-ploeg.

