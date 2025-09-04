Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

Bij Anderlecht rommelt het stevig. Na de derby tegen Union eisten fans het ontslag van Vandenhaute. Coucke wil dat aanvaarden, maar op de cruciale meeting vrijdag is Vandenhaute niet aanwezig.

Er is deze week al heel wat gebeurd bij Anderlecht. Paars-wit verloor afgelopen weekend de Brusselse derby tegen Union SG. Na afloop waren de fans woedend.

Voor, tijdens en na de match eisten zij het ontslag van Wouter Vandenhaute. Die verraste plots door bekend te maken dat hij zijn mandaat ter beschikking stelt van de Raad van Bestuur.

Eigenaar Marc Coucke gaf al aan dat hij het ontslag van de voorzitter zal aanvaarden. Vrijdag staat de belangrijke meeting op het programma en dan wordt er ook officieel gestemd.

Het Nieuwsblad meldt op donderdag dat Wouter Vandenhaute zelf niet aanwezig zal zijn. Hij is op een geplande reis naar het buitenland vertrokken.

Hij zal dus niet de confrontatie met Coucke kunnen aangaan. Vandenhaute haalde eerder al uit naar de eigenaar. Het ging dan vooral over het feit dat Coucke op Instagram postte dat hij met uitleg zou komen voor de fans, zonder dat te overleggen.