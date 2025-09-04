"Hij wordt uitgefloten door zijn eigen supporters": geen plaats voor deze Rode Duivel volgens Hein Vanhaezebrouck

De Rode Duivels bereiden zich voor op hun kwalificatieduels tegen Liechtenstein en Kazachstan. Hein Vanhaezebrouck ziet in zijn ideale elftal geen plaats voor Wout Faes, die ook niet werd opgeroepen.

De Rode Duivels spelen deze week twee WK-kwalificatiewedstrijden, tegen Liechtenstein en Kazachstan. Het is dus opnieuw tijd om punten te pakken.

Hein Vanhaezebrouck koos bij de Sjotcast van Het Nieuwsblad zijn ideale opstelling. Wout Faes zou hij niet opstellen, en daar heeft hij zijn redenen voor.

"De vorige bondscoach heeft geteerd op Wout Faes, met Theate of Debast ernaast. De nieuwe bondscoach heeft dat doorgetrokken, met Wout Faes. Nu hebben we een probleem", zegt hij. "Wout Faes is niet opgeroepen."

"Omdat hij bezig is met een transfer volgens de bondscoach? Openda en Vanhoutte waren ook bezig met een transfer en zijn wel geselecteerd. Maar hij speelt niet, wordt uitgefloten door zijn eigen supporters."

"Dat wil iets zeggen. Hoe loopt het achterin bij ons? Hij heeft bijna al die wedstrijden mogen blijven staan en de problemen blijven", besluit Vanhaezebrouck.