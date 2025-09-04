OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is officieel, de voormalige speler van Union Saint-Gilloise, Cameron Puertas, wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door Al-Qadsiah aan Werder Bremen.

De aanvallende middenvelder voegt zich bij twee van zijn voormalige teamgenoten met wie hij speelde bij de Brusselse club. Allereerst is er Senne Lynen, die Brussel in augustus 2023 verliet om bij de Duitse club te tekenen.

De andere ex-Unionist die actief is in de kleuren van de Bundesliga-club is Victor Boniface. De doelpuntenmaker heeft deze zomer een uitleenbeurt getekend vanuit Bayer Leverkusen voor één seizoen.

De spits werd lange tijd gelinkt aan AC Milan, maar tekende er uiteindelijk niet. De transfer ging niet door vanwege de medische tests van de Nigeriaan die de Italiaanse club niet overtuigden.

Ze vergeten hun oude club niet

Werder Bremen deelde een video op hun sociale media waarin de drie mannen herenigd zijn. Ze poseerden met een sjaal van Union Saint-Gilloise. Een mooi beeld voor de fans van de kampioen van de Pro League.

De volgende officiële wedstrijd van het Duitse team zal plaatsvinden op zondag 14 september tegen Borussia Mönchengladbach. Victor Boniface en Cameron Puertas zouden daar hun grote debuut kunnen maken.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
Cameron Puertas
Senne Lynen
Victor Okoh Boniface

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/09: Teklab - Puertas - Lynen - Okoh Boniface - Fofana - Shiogai

14:20
Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

15:02
1
Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Zijn club heeft duidelijke mening

14:40
2
Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer

14:20
3
Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière

Ajax bevestigt: Bounida zet grote stap in zijn carrière

14:01
OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van overbodige speler

13:03
Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

Malick Fofana maakt indruk: grootmacht staat klaar om toe te slaan

12:42
1
Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen

12:20
4
Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

12:00
5
Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

Het pijnpunt van de Rode Duivels is duidelijk: "Hem daar zetten echt niet voor herhaling vatbaar"

11:40
4
Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

Duitse pers doet 'vervelend' boekje open over Nederlander na transfer: heel trainingscomplex ontruimd door... kapper

11:20
Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

Pro League lanceert broodnodig project: "Om blessures te verminderen"

11:00
1
Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst"

10:30
29
Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

09:46
17
Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

09:30
1
10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

10 miljoen dollar per jaar! Ex-Anderlecht-spits heeft een nieuwe club gevonden

09:00
Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

08:40
13
Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn"

08:20
6
Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar

08:00
14
Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

Antwerp héél sterk verkocht, maar... "De top zes zou al een even grote prestatie zijn als Europees voetbal"

07:40
11
Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

Dit wordt de nieuwe coach van Dender, al probeerde zijn huidige club nog koortsachtig om hem te houden

07:20
2
Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

Stijn Stijnen komt met duidelijk statement na "ruggengraatloze uitspraak"

07:00
4
"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

"Hij is klaar": Hein Vanhaezebrouck vindt dat deze JPL-speler moet starten bij de Rode Duivels

06:30
2
Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

Waarom bondscoach Rudi Garcia wel eens kan verrassen met zijn opstelling

23:00
1
Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen krijgt zware schorsing

22:30
4
Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

Goed nieuws voor Thibaut Courtois en de Rode Duivels

22:00
Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

21:40
1
De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

De selectie van Union Saint-Gilloise voor de Champions League valt op

21:20
1
Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

Opvallend: 'Antwerp krijgt meer voor Doumbia dan verwacht'

21:00
19
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/09: Pavlic - Verschaeren

20:00
De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

20:40
4
"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

"Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat las": Hein Vanhaezebrouck schrok enorm tijdens deze transferperiode

20:21
2
Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

Grote verrassing: Union Saint-Gilloise kondigt onverwachte versterking aan

20:00
10
Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

Kasper Dolberg richt zich tot de Anderlecht-supporters na transfer: dit heeft hij te zeggen

19:40
Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

Supporters Anderlecht zetten nu al druk op Raad van Bestuur: duidelijke eisen zijn overgemaakt

19:20
24
Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft besloten: dit is de vaste aanvoerder van de Rode Duivels

19:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 2
Hamburger SV Hamburger SV 0-2 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Bremen Werder Bremen 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 2-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 2-3 Bayern München Bayern München
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 Union Berlin Union Berlin
1. FC Köln 1. FC Köln 4-1 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

Snoek Snoek over Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting FCB vo altijd FCB vo altijd over Michel Wuyts haalt keihard uit naar Wouter Vandenhaute: "Charisma? Dat van een bladluis in de herfst" FCBalto FCBalto over Wordt hij de oplossing voor het probleem van RSC Anderlecht? Walter Baseggio Walter Baseggio over Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem cartman_96 cartman_96 over Union SG doet nog een opvallende JPL-transfer Jeezlouise Jeezlouise over Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent cartman_96 cartman_96 over Analist verbaast zich over keuze van Rudi Garcia: "Verrast maar het kan een goede zaak zijn" CringeMedia CringeMedia over 'Antwerp meteen de markt op met vele inkomende miljoenen: dit staat op de verlanglijst' Sv1978 Sv1978 over Discussie Jackers-Mignolet: bij Club Brugge lijken ze niet van hun plan af te stappen FCBalto FCBalto over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved