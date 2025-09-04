OFFICIEEL: Cameron Puertas maakt verrassende transfer en komt twee ex-Union-spelers tegen

Het is officieel, de voormalige speler van Union Saint-Gilloise, Cameron Puertas, wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend door Al-Qadsiah aan Werder Bremen.

De aanvallende middenvelder voegt zich bij twee van zijn voormalige teamgenoten met wie hij speelde bij de Brusselse club. Allereerst is er Senne Lynen, die Brussel in augustus 2023 verliet om bij de Duitse club te tekenen.

De andere ex-Unionist die actief is in de kleuren van de Bundesliga-club is Victor Boniface. De doelpuntenmaker heeft deze zomer een uitleenbeurt getekend vanuit Bayer Leverkusen voor één seizoen.

De spits werd lange tijd gelinkt aan AC Milan, maar tekende er uiteindelijk niet. De transfer ging niet door vanwege de medische tests van de Nigeriaan die de Italiaanse club niet overtuigden.

Ze vergeten hun oude club niet

Werder Bremen deelde een video op hun sociale media waarin de drie mannen herenigd zijn. Ze poseerden met een sjaal van Union Saint-Gilloise. Een mooi beeld voor de fans van de kampioen van de Pro League.

De volgende officiële wedstrijd van het Duitse team zal plaatsvinden op zondag 14 september tegen Borussia Mönchengladbach. Victor Boniface en Cameron Puertas zouden daar hun grote debuut kunnen maken.