RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

Foto: © photonews
RWDM kende een wisselvallige start in 1B en wil in de Beker van België tegen Dessel Sport vertrouwen tanken. Coach Frans waarschuwt voor onderschatting en kiest voor continuïteit.

Tegen alle verwachtingen in kon RWDM afgelopen seizoen niet promoveren naar de Jupiler Pro League. Dit seizoen startten de Brusselaars met een 4 op 9 in 1B.

Vorig weekend verloren ze met 0-2 van SK Beveren. Een week later, tijdens de interlandbreak, nemen ze het op tegen Dessel Sport in de Beker van België. Zaterdagavond trekken ze naar de Kempen.

"Als trainer van Sporting Hasselt heb ik er twee keer tegen gespeeld vorig seizoen", merkt RWDM-coach Frédéric Frans op bij Het Laatste Nieuws. "Naast Jong Gent en mijn ploeg was het één van de best voetballende ploegen. En die lijn heeft Dessel dit seizoen doorgetrokken."

Frans is dus op zijn hoede, beter iets te voorzichtig uiteraard. De trainer kondigt al aan dat er niet te veel geroteerd zal worden. "Er is altijd ruimte voor wissels, maar ik ga niet alles door elkaar schudden."

"Dus een tabula rasa moet je niet verwachten. We zijn zelf nog maar drie wedstrijden in de competitie ver en de jongens moeten matchritme opdoen en voortwerken aan automatismen. In elke ronde van de beker zijn er verrassingen, maar daar willen wij in dit stadium nog niet bij horen", besluit hij.

