Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Het blijft wachten op (paars-) witte rook van op Het Kiel. Algemeen werd aangenomen dat de overname van Beerschot VA afgelopen weekend zou afgeklopt worden. Maar er is nog één struikelblok te overwinnen.

Het nieuws van de overname van Beerschot VA hangt al eventjes in de lucht. Een Japanse investeringsgroep wil de Antwerpse traditieclub héél graag in handen krijgen.

Meer zelfs: er is al enkele maanden een princiepsakkoord tussen United World (huidige eigenaar van Beerschot, nvdr.) en de Japanners. Officieel is de overname echter nog niet.

Nog geen (paars-) witte rook

De Japanners woonden afgelopen weekend de wedstrijd tussen Beerschot en Lierse SK. Algemeen werd aangenomen dat er een officiële handdruk zou volgen, maar die is er vooralsnog niet.

Het Nieuwsblad weet dat een akkoord wel héél dichtbij is. Beide partijen hebben de intentie om de deal zo snel mogelijk af te ronden, maar er is nog één struikelblok.

Onenigheid met één man

Een onenigheid met gewezen voorzitter én minderheidsaandeelhouder Francis Vrancken zorgt ervoor dat de overname vertraging heeft opgelopen. Eén man houdt op dit moment een volledig akkoord tegen…