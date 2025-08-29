Ook deze JPL-club zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

De overname van Beerschot zit in een stroomversnelling. De onderhandelingen tussen een Japanse investeringsgroep en de Saoedische prins bevinden zich volgens GvA in de laatste fase. Het doel is om dit weekend de gesprekken definitief af te ronden.

De eerste signalen van interesse kwamen al in het voorjaar, toen de Japanners in de loges op het Kiel werden gespot tijdens een wedstrijd. Sindsdien bleken zij de belangrijkste kandidaat om de aandelen van de club over te nemen.

Na maanden van stilte zijn de onderhandelingen achter de schermen ver gevorderd. Zowel United World, de huidige eigenaar, als minderheidsaandeelhouders Vrancken en Verrellen staan open voor een verkoop. Prins Abdullah wil na zeven jaar het stokje doorgeven.

Al maanden contact

Volgens GvA werd er al enkele maanden geleden een principeakkoord bereikt. Beide partijen probeerden in tussentijd het maximale uit de deal te halen. United World wil een groot deel van de investeringen recupereren, terwijl de Japanners mikken op een zo voordelig mogelijke instap.

Dit weekend zakken vertegenwoordigers van beide partijen af naar het Kiel voor de match tegen Lierse. Het wordt een belangrijk moment in het proces, want het is een van de eerste keren dat er fysiek wordt onderhandeld na maanden van videocalls.

De Japanners willen de deal snel afronden, met het oog op de transferdeadline van 8 september. Zo zou de club nog versterkingen kunnen binnenhalen. Of de handtekeningen dit weekend al volgen, blijft voorlopig onzeker.

