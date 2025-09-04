Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

Standard doet vertrouwen op onder Euvrard: Rouches winnen van Eredivisie-club

Standard speelde donderdag een vriendschappelijke wedstrijd. Dit gaf de spelers die niet werden opgeroepen voor de nationale ploeg tijdens deze pauze toch de kans om in vorm te blijven.

Standard stond tegenover Fortuna Sittard. Geen enkele supporter was aanwezig om deze wedstrijd bij te wonen: de match vond plaats achter gesloten deuren.

Maar dat weerhield de mannen van Vincent Euvrard er niet van om te schitteren. Het Luikse team won met 3-1 en deed op die manier vertrouwen op.

Drie verschillende spelers scoorden voor Luik. Casper Nielsen, Thomas Henry en Nayel Mehssatou deden de netten trillen.

De volgende officiële wedstrijd van Standard vindt plaats op vrijdag 12 september. Voor de eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin sinds zijn aankomst, zullen de Rouches KV Mechelen ontvangen.

Tot die tijd zal Vincent Euvrard zijn troepen zo goed mogelijk moeten voorbereiden. Na drie opeenvolgende nederlagen zonder doelpunten te scoren willen de fans iets anders zien.

