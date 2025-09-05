Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

Oh zag een transfer naar Stuttgart afketsen en keert dus terug naar Genk. Coach Fink moet hem mentaal oppeppen, terwijl nieuwe spitsen de concurrentie opvoeren.

KRC Genk verkocht deze zomer Tolu Arokodare aan Wolverhampton. Even leek het erop dat ook de tweede spits, Hyeon-Gyu Oh, zou vertrekken. Stuttgart wou hem overnemen voor 28 miljoen euro.

Maar alles liep in het honderd. Bij de medische tests zagen de Duitsers een probleem in een zware blessure die hij jaren geleden opliep. Racing Genk sprak dit al tegen.

Maar hoe dan ook, de Zuid-Koreaanse spits komt nu enorm teleurgesteld terug. Hij zag een stap naar de Bundesliga zeker zitten terwijl hij er ook financieel op vooruit zou gaan. Nadat hij afscheid nam van de club moet hij nu terugkeren.

Fink zal Oh er weer mentaal bovenop moeten krijgen

Met coach Thorsten Fink heeft hij wel geluk. De Duitser is sterk op emotioneel vlak en zal Oh er wel weer bovenop krijgen. De interlandbreak helpt ongetwijfeld ook om de gedachten te verzetten. Maar naast Oh zit ook Genk in een lastige situatie.

Oh blijft waarschijnlijk eerste spits, dat is wat al lang de bedoeling was. Maar ondertussen werd ook Jusef Erabi aangetrokken, die ook komt met ambities. Hij wil zich ongetwijfeld bewijzen.

En dat nu de club net zoveel vertrouwen heeft in Robin Mirisola en Aaron Bibout. Mirisola werd voor het eerst in de basis gedropt afgelopen weekend tegen Zulte Waregem, speelde een heel goede wedstrijd en scoorde zijn eerste voor Genk.

Wat nu met de andere spitsen?

Bibout was ook goed voor een brace bij Jong Genk. Fink zit op die manier eigenlijk weer met een luxeprobleem vooraan. Mirisola zou beloond moeten worden voor zijn uitstekende prestatie, maar door de huidige situatie is dat allesbehalve een zekerheid, want drie spitsen in de selectie is niet nodig in een systeem met één nummer 9.

Er is veel concurrentie vooraan, dat is duidelijk. Voor coach Fink is het nu zaak de juiste balans te vinden tussen vertrouwen geven aan Oh en ruimte creëren voor de andere talenten.