Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

Dender zit in vieze papieren. De rode lantaarn van de Jupiler Pro League zit nog steeds zonder coach en zag ook enkele sterkhouders vertrekken. De supporters hebben er stilletjes aan genoeg van.

Vorig seizoen verraste Dender in de Jupiler Pro League. Gepromoveerd naar de hoogste klasse, wist de club niet alleen zijn behoud te verzekeren, maar ook een plek te bemachtigen in de Europe Play-Offs. Een mooie prestatie van de toenmalige promovendus.

Dit jaar ziet het er minder rooskleurig uit. Na zes speeldagen staat Dender laatste in het klassement met slechts twee punten. Een rampzalige start die de trouwe fans van de club verontrust.

Boodschap van de fans

Om deze situatie aan te kaarten, heeft de supportersgroep Dender's Fines 18 besloten van zich te laten horen. Verschillende spandoeken zijn opgehangen bij het trainingscentrum.

"Er moet iets gebeuren. Op dit moment hebben we geen trainer terwijl onze beste spelers zijn verkocht, waaronder een goede aanvaller en een uitstekende verdediger. Er kwam geen versterking en we staan onderaan in het klassement", verklaarden ze in het Het Nieuwsblad.

De supporters benadrukken dat er geen ontmoeting met het bestuur gepland stond: "Dat was niet het doel. We wilden gewoon een boodschap overbrengen, en onze spandoeken waren duidelijk genoeg."