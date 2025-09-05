Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

Foto: © photonews

Jari De Busser was vorig seizoen de held van Go Ahead Eagles in hun bekerstunt tegen AZ. Hoewel er de nodige interesse was, koos de doelman er voor om te blijven bij de club uit de Eredivisie.

Het was één van de mooiste verhalen uit het vorige voetbalseizoen: Go Ahead Eagles won de finale van de Nederlandse beker nadat het AZ Alkmaar versloeg in de strafschoppenreeks. Een geweldige prestatie voor de club uit Deventer.

De held van die partij was Jari De Busser, ex-doelman van onder meer KAA Gent en Lommel. Hij wist twee strafschoppen te stoppen en speelde zo een cruciale rol in de stunt van zijn team.

Dat is andere teams uiteraard niet ontgaan. De Busser kon op heel wat interesse rekenen in het tussenseizoen. "Ik heb wel wat telefoontjes gekregen, maar ik heb besloten om hier te blijven. De trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen", aldus de doelman bij het Nederlandse Voetbal International.

Europa League in Deventer

"Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat we Europa League gaan spelen en dat dat ook prachtig is om mee te maken", gaat onze landgenoot verder. Welke teams concreet werden om hem binnen te halen, wou De Busser niet kwijt.

Een andere reden om geen transfer te maken, is het feit dat De Busser een huis kocht in België: "Dat willen we graag gaan verbouwen. En ik wil wel een connectie behouden met het thuisfront zonder tien uur te moeten rijden. Of telkens met het vliegtuig op en neer te gaan."

