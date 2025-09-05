Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

Patrick Pflücke maakte eerder deze week de overstap van KV Mechelen naar Sporting Charleroi. De Duitse middenvelder heeft ondertussen een eerste keer gereageerd op zijn overstap naar de ploeg van Rik De Mil.

Aan het begin van deze week verloor KV Mechelen twee ervaren krachten. Middenvelder Rob Schoofs trok naar landskampioen Union. En ook Patrick Pflücke zocht andere oorden op. Hij maakte de overstap naar Sporting Charleroi.

Nieuwe rechterflank voor Charleroi

Voor Charleroi is Pflücke een prima versterking die de concurrentie zal moeten aangaan met Antoine Bernier op de rechterflank. De Duitser heeft in een gesprek met de club voor het eerst gereageerd op zijn overgang.

"Ik ben erg blij om hier te zijn. Het is allemaal snel gegaan. Maar zowel de club als de coach hebben getoond me absoluut te willen", aldus de nieuwe middenvelder van Charleroi.

"Iedereen heeft het moeilijk op Charleroi. Maakt niet uit wie je bent, dit is altijd een lastige verplaatsing. De ploeg heeft ook een aangename manier van spelen. Ik ben alvast blij, hopelijk zijn de supporters ook tevreden met mij", gaat de Duitser verder.

Pflücke heeft nu nog een tiental dagen vooraleer hij zijn officiële debuut kan maken voor zijn nieuwe werkgever. Op zondag 14 september maakt Charleroi de verplaatsing naar Brugge om tegen Cercle te voetballen.