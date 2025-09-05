Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

Na een week vol geruchten en onzekerheid heeft Jay Shoffner beslist om Lierse trouw te blijven. De 47-jarige Amerikaan werd nadrukkelijk gelinkt aan Dender, maar kiest uiteindelijk voor continuïteit op het Lisp. Daarmee eindigt een hectische periode voor zowel de club als de coach.

Het verhaal begon toen Shoffner interesse toonde – of gepolst werd – door Dender, dat na het vertrek van Vincent Euvrard op zoek moest naar een nieuwe trainer. Een gesprek via videocall en later een ontmoeting in Denderleeuw deden de speculaties alleen maar toenemen.

Voor Shoffner was de verleiding groot: een job in de Jupiler Pro League en de kans om zijn vrouw en kinderen naar België te halen, iets wat bij Lierse financieel niet haalbaar is. Toch bleven er twijfels. De Amerikaan vroeg zich af of zijn aanvallende voetbalstijl wel zou passen in de hoogste klasse.



Lees ook... De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

Liefde voor Lierse

Daar tegenover stond de band die hij in korte tijd met Lierse had opgebouwd. Hij ziet mogelijkheden met de huidige kern en geniet van de uitdaging om zijn jonge groep beter te maken, weet GvA. Na wikken en wegen hakte hij donderdag de knoop door: Shoffner blijft.

Vrijdag bracht hij zijn spelers op de hoogte. “Mijn liefde voor Lierse heeft de doorslag gegeven”, zei hij bij GvA. “Ik geloof in deze ploeg en wil hier verder bouwen. Alleen het gemis van mijn familie zorgde voor twijfel, maar uiteindelijk voelde dit als de juiste keuze.”

Nu de onzekerheid weg is, kan de club zich focussen op de laatste dagen van de transfermarkt. Shoffner hoopt nog op twee extra offensieve versterkingen, zodat Lierse gewapend is voor een competitief seizoen in de Challenger Pro League. Bij Dender blijkt de zoektocht naar een nieuwe coach een ware martelgang momenteel.