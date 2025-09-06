🎥 Zware straf voor Luis Suárez, die ook zwaar over de schreef gaat

Luis Suárez, 38 jaar oud, is voor zes wedstrijden geschorst na zijn wangedrag in de verloren Leagues Cup-finale van Inter Miami tegen de Seattle Sounders.

Luis Suárez is nog niet klaar met schorsingen. De Uruguayaanse aanvaller heeft zes wedstrijden schorsing gekregen na zijn misstap in de finale van de Leagues Cup. Zijn team, Inter Miami, verloor zwaar van de Seattle Sounders met 3-0.

Het verhaal had kunnen eindigen met een nederlaag, maar Suárez ging opnieuw over de schreef. Na de wedstrijd verloor hij zijn kalmte, spuugde op een staflid van de tegenstander en viel een speler aan.

Luis Suarez gaat over de schreef, opnieuw

Dit is niet de eerste keer in de carrière van de doelpuntenmaker. De beelden van zijn beet op Branislav Ivanovic bij Liverpool of die op Giorgio Chiellini op het WK 2014 staan in het geheugen gegrift.

De aanvaller probeerde de zaken te sussen. Op zijn sociale media bood hij zijn excuses aan. Maar de schade is al aangericht. Logisch ook, een 38-jarige voetballer moet beter weten.

Inter Miami zal zijn doelpuntenmaker enkele weken moeten missen. Zo krijgen we weer een nieuw schandaal dat de laatste fase van zijn carrière iets of wat verduistert.