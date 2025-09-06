Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt

Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2034

Zakaria El Ouahdi blijft ondanks interesse van Wolfsburg en Nice bij Racing Genk. De rechtsachter maakte enorm veel indruk op het veld, maar geeft zijn familie en zieke vader voorrang.

Zakaria El Ouahdi wordt door velen gezien als de beste rechtsachter van de Jupiler Pro League. De Marokkaanse flankverdediger speelt nog steeds bij Racing Genk, al is dat verrassend. Hij speelde zichzelf vorig seizoen in de kijker en kon op genoeg interesse rekenen.

"Zeker nu het zo goed gaat – vier goals en één assist in vijf matchen voor een back – vinden sommigen dat vreemd. Ik heb altijd hetzelfde geantwoord: ‘als iets komt, is dat prima. Zo niet, ook prima.’ Het was ook niet zo makkelijk. Zeker de situatie van mijn vader maakt het lastiger", vertelde hij erover bij Het Laatste Nieuws.

Het was nog niet bekend, maar de vader van El Ouahdi, Mohamed, kreeg enkele maanden geleden te horen dat hij Leukemie heeft. "Het gaat nu gelukkig beter met hem. De ziekte is voorlopig weg en hij is thuis op krachten aan het komen. Daar ben ik erg blij mee, want in het begin komt zoiets hard binnen. Ik ben een familieman, niks is belangrijker voor mij."

Wolfsburg en Nice klopten aan bij El Ouahdi 

Zijn vader is ook zijn manager. "Dat heeft het sowieso niet makkelijk gemaakt. Ik heb hem altijd gezegd dat het allemaal oké was. Als een transfer lukt, gaan we het doen. Maar misschien was het ook niet het juiste moment en is dit de beste oplossing. Ik kan mijn familie nu toch niet alleen laten?"

Wolfsburg klopte aan tijdens de zomermercato. Volgens El Ouahdi ging dat ver, tot het bestuur daar besloot dat het liever geld wou uitgeven aan een nieuwe spits. Ook Nice toonde interesse, maar toen bleek dat flankverdediger Jonathan Clauss niet zou vertrekken eindigde het transferdossier voor El Ouahdi.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

Frankrijk maakt indruk tegen Oekraïne, 5-0 zege luidt nieuw tijdperk in bij Italië

11:00
Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk

10:30
1
'KRC Genk vindt alsnog oplossing voor overbodige pion'

'KRC Genk vindt alsnog oplossing voor overbodige pion'

07:20
Straf nieuws uit Brussel: 'Vincent Kompany en Michael Verschueren aanwezig op Raad van Bestuur'

Straf nieuws uit Brussel: 'Vincent Kompany en Michael Verschueren aanwezig op Raad van Bestuur'

10:00
1
OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Zinho Gano heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

08:40
Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

09:30
1
Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld"

09:00
7
🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

🎥 Karetsas en Tzolis schitteren: JPL-toppers leiden Griekenland naar de overwinning tegen Wit-Rusland

07:00
1
Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

Johan Boskamp duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Hij zou beter eens in de spiegel kijken"

07:40
1
Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

Peter Vandenbempt is zwaar onder de indruk van Rode Duivel: "In geen tijd ontwikkeld tot uitblinker"

08:20
Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

Zo verging het Beerschot, KV Kortrijk en Seraing in hun Croky Cup-duels

07:50
1
Voormalige verdediger van SK Beveren speelt nu in derde amateur: "Dacht dat er nog een jaartje in 1B in zat"

Voormalige verdediger van SK Beveren speelt nu in derde amateur: "Dacht dat er nog een jaartje in 1B in zat"

06:30
1
Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

Croky Cup: Beerschot brengt verre verplaatsing naar Virton tot een goed einde

22:50
Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

Geen problemen voor KV Kortrijk, dat Londerzeel uitschakelt in Croky Cup

22:40
Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

Eerste doelpunt voor Fofana met de Rode Duivels... en een grappige anekdote!

22:30
Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

Van der Elst over exit Vandenhaute bij Anderlecht: "Die zal zijn standpunten toch blijven vertegenwoordigen?"

21:20
5
Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

Domper voor Joaquin Seys: Linksachter mist ook interland tegen Kazachstan

21:40
4
Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

Rode Duivels verleggen focus naar Kazachstan: Nog één training, Kevin De Bruyne spreekt zaterdag met de pers

22:00
1
Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie

20:50
9
Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

Anderlecht klopt bij Marseille aan voor nieuwe spits, maar die blijkt te duur

21:00
6
Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

Mark Van Bommel wijst aanbieding van Eredivisie-club af

21:25
1
Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

Nieuwe Charleroi aanwinst spreekt voor het eerst: "Charleroi is een lastige verplaatsing voor iedereen"

20:20
1
Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

19:20
Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

20:00
Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

19:40
Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

19:00
Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

18:30
1
Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

19:10
Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

13:45
Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

18:10
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

16:51
Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

18:00
2
Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

17:50
4
Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

17:20
OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

16:51
5
Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

objectieve pers objectieve pers over Nieuwe sensatie bij de Rode Duivels, ook Clinton Mata (ex-Club Brugge) zwaar onder de indruk storfstievel storfstievel over Frank Raes haalt de loftrompet boven voor Rode Duivel: "Bij wijze van spreken de beste ter wereld" CringeMedia CringeMedia over Geen trainer en geen versterkingen: De supporters van Dender komen in actie trivece trivece over Voormalige verdediger van SK Beveren speelt nu in derde amateur: "Dacht dat er nog een jaartje in 1B in zat" YoniVL YoniVL over Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens' Nelvafrel Nelvafrel over Straf nieuws uit Brussel: 'Vincent Kompany en Michael Verschueren aanwezig op Raad van Bestuur' TIGERMANIA TIGERMANIA over Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits FCBalto FCBalto over Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt FCB vo altijd FCB vo altijd over Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved