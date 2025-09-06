Topclubs klopten aan maar El Ouahdi bleef bij Genk: verdediger legt zelf uit hoe dat komt

Zakaria El Ouahdi blijft ondanks interesse van Wolfsburg en Nice bij Racing Genk. De rechtsachter maakte enorm veel indruk op het veld, maar geeft zijn familie en zieke vader voorrang.

Zakaria El Ouahdi wordt door velen gezien als de beste rechtsachter van de Jupiler Pro League. De Marokkaanse flankverdediger speelt nog steeds bij Racing Genk, al is dat verrassend. Hij speelde zichzelf vorig seizoen in de kijker en kon op genoeg interesse rekenen.

"Zeker nu het zo goed gaat – vier goals en één assist in vijf matchen voor een back – vinden sommigen dat vreemd. Ik heb altijd hetzelfde geantwoord: ‘als iets komt, is dat prima. Zo niet, ook prima.’ Het was ook niet zo makkelijk. Zeker de situatie van mijn vader maakt het lastiger", vertelde hij erover bij Het Laatste Nieuws.

Het was nog niet bekend, maar de vader van El Ouahdi, Mohamed, kreeg enkele maanden geleden te horen dat hij Leukemie heeft. "Het gaat nu gelukkig beter met hem. De ziekte is voorlopig weg en hij is thuis op krachten aan het komen. Daar ben ik erg blij mee, want in het begin komt zoiets hard binnen. Ik ben een familieman, niks is belangrijker voor mij."

Wolfsburg en Nice klopten aan bij El Ouahdi

Zijn vader is ook zijn manager. "Dat heeft het sowieso niet makkelijk gemaakt. Ik heb hem altijd gezegd dat het allemaal oké was. Als een transfer lukt, gaan we het doen. Maar misschien was het ook niet het juiste moment en is dit de beste oplossing. Ik kan mijn familie nu toch niet alleen laten?"

Wolfsburg klopte aan tijdens de zomermercato. Volgens El Ouahdi ging dat ver, tot het bestuur daar besloot dat het liever geld wou uitgeven aan een nieuwe spits. Ook Nice toonde interesse, maar toen bleek dat flankverdediger Jonathan Clauss niet zou vertrekken eindigde het transferdossier voor El Ouahdi.