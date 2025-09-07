Een Mauve voor altijd: Romelu Lukaku keert in stijl terug naar Anderlecht

De Rode Duivels spelen op dit moment tegen Kazachstan in Anderlecht. Romelu Lukaku is aanwezig in de tribunes, net als Jan Vertonghen en Amadou Onana.

Sinds zijn vertrek bij de club in 2011 is elke terugkeer van Romelu Lukaku naar Anderlecht een echt evenement. Zijn wens om in de toekomst terug te keren naar zijn geliefde club doet zijn populariteit alleen maar stijgen. Het is genoeg om gewoon de ontvangst te zien die hij in het najaar kreeg tijdens de wedstrijd tegen Standard.

Big Rom had deze terugkeer met de nationale ploeg al lang in zijn agenda aangestipt. Helaas gooide zijn blessure tijdens de voorbereiding met Napoli roet in het eten. Maar dat weerhield hem er natuurlijk niet van om toch te komen.



Altijd aanwezig bij de Rode Duivels

Lukaku is dus aanwezig in het Lotto Park als aandachtige toeschouwer van de wedstrijd België - Kazachstan. Zoals gewoonlijk is het zelfs correct om te zeggen dat hij iets meer is dan alleen toeschouwer.

Voordat hij naar zijn plaats boven de bank van Rudi Garcia ging, kon men hem dus de spelers zien vergezellen en zelfs de basisspelers begeleiden in de tunnel naar het veld. Zijn voormalig publiek kon hem vervolgens heel betrokken zien zijn tijdens het nationale volkslied.

Met zijn hand op zijn hart naast Enzo Scifo, Amadou Onana en Jan Vertonghen, die ook terug is in het stadion waar zijn naam nog maar een paar maanden geleden werd gescandeerd. Toch zal Lukaku ongetwijfeld niet zo hard genieten naast het veld als erop.