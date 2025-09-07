Lokeren haalt versterking bij Cercle Brugge

Lokeren kent een dramatische start van het seizoen met vier nederlagen en een vroege bekerexit. Extra kwaliteit is nodig, en die komt er nu met de komst van Jonas Lietaert op huurbasis van Cercle Brugge.

Het gaat écht niet goed met Lokeren. De club begon enorm slecht aan het seizoen met meteen vier nederlagen, tegen Patro Eisden, RWDM, Club Luik en Lommel SK.

Ook in de Beker van België kon het moeilijk slechter: Lokeren werd in de eerste wedstrijd meteen uitgeschakeld door Bilzen (1-1, na strafschoppen). Het is duidelijk dat er extra kwaliteit welkom is.

Lokeren haalt Lietaert binnen

En versterking komt er ook. Volgens Het Laatste Nieuws versterkt Lokeren zich met Jonas Lietaert. Hij wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Cercle Brugge.

De 21-jarige verdediger zal op deze manier meer speelminuten proberen te krijgen. Hij kwam in totaal al 21 keer in actie voor Cercle Brugge, maar werd dit seizoen nog niet opgenomen in de kern.

Zijn contract bij de Vereniging loopt nog tot 2027, dus Lietaert krijgt nog kansen om zich te bewijzen. Bij Jong Cercle stond hij al 41 keer op het veld.