Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

Het is nu echt wel aftellen naar het einde van de transferperiode en Halhal is nog KV Mechelen-speler. Malinwa zal pas echt gerust zijn als de mercato helemaal achter de rug is.

Sinds hij terugkeerde van zijn uitleenbeurt aan Helmont manifesteerde Redouane Halhal zich vrijwel onmiddellijk als de nieuwe sterkhouder in de defensie van KV Mechelen. Zijn ontwikkeling is een serieuze meevaller voor Malinwa, als het hem langer kan houden. Zo zou ook het Italiaanse Pisa in hem concrete interesse getoond hebben.

Al moeten die geruchten wellicht met een korrel zout genomen worden: KV Mechelen verkondigde in de loop van de mercato dat het geen bod voor hem had ontvangen. Wij vroegen coach Vanderbiest eerder reeds naar het geheim achter de snelle opmars van Halhal. "Ik denk dat dit het totaalpakket is", verwees Vanderbiest naar meerdere redenen.

Halhal heeft tijd gewonnen met jaartje in Nederland

"Helmond heeft hem vorig seizoen minuten kunnen geven. Misschien was het een goede keuze om naar daar te gaan. In Mechelen ging hij vorig seizoen misschien niet zo veel spelen. Door in Helmond ervaring op te doen, heeft hij mogelijk tijd gewonnen." Vanderbiest merkte in korte tijd al een groot verschil, als hij de vergelijking maakte met de indruk van Halhal op de eerste training.

Het blijft wel opmerkelijk dat een speler die pas een seizoen in de Nederlandse tweede klasse achter de rug heeft zich meteen zo doet gelden in de JPL. Het zou te gek zijn om hem nu al te moeten laten gaan, aangezien hij nog maar kort voor KVM gespeeld heeft. Hij heeft nog een contract tot 2027, met een optie voor een extra jaar.

Owngoal en assist tegen La Louvière

Zijn enige negatieve ervaring dit seizoen is zijn owngoal in de thuiswedstrijd tegen La Louvière. Gelukkig voor de 22-jarige verdediger kon hij dit zelf goedmaken. In de 95e minuut kopte hij naar Lauberbach en die maakte de winnende treffer: zo kreeg Halhal ook al een assist achter zijn naam.