Verdediger denkt al voorzichtig aan de Gouden Schoen: "Met deze vorm zou het kunnen lukken"

Voor nieuwjaar werd er nog wat gelachen om zijn statistieken, maar vandaag is Zakaria El Ouahdi de revelatie van Genk én van de Jupiler Pro League. De rechtsback trof al vier keer raak in vijf wedstrijden en staat verrassend bovenaan de topschutterslijst. "

Het contrast kan moeilijk groter zijn. “Na mijn eerste jaar in Genk had ik vier assists en nul goals”, blikt El Ouahdi terug in HLN. “Ik respecteer ieders mening, maar links en rechts hoorde je toen: ‘die jongen kan niet afwerken…’ Ik hoop dat ik nu hun ongelijk aan het bewijzen ben.”

De verdediger scoort bovendien niet zomaar. Tegen Zulte Waregem werkte hij instinctief af met links, op OHL prikte hij twee keer uit een scherpe hoek. “Ik heb niet echt een geheim”, glimlacht hij. “Zodra ik denk dat ik kán scoren, trap ik. Op een gegeven moment raak je overtuigd van jezelf. Je zit goed in je vel en dan gaat het vanzelf. Dat is het gekende verhaal van de ketchupfles.”

Uniek en hopen op Gouden Schoen

Zijn doelpuntenregen leverde hem een opvallend accessoire op: de Gouden Stier. “Tegen Anderlecht speel ik met de Gouden Stier op mijn rug. Redelijk uniek voor een verdediger, lijkt me. Nooit gedacht dat ik die zou dragen. (lacht) Ik vond het altijd wel mooi als spelers ‘m op hadden. Ik wil gewoon zoveel mogelijk scoren.”

Naast de Gouden Stier komt nu ook de Gouden Schoen in beeld. El Ouahdi werd opnieuw genomineerd voor de maandtrofee, die hij in januari al eens won. Het maakt hem stilaan een outsider voor de grote prijs in januari.

“Als ik deze vorm kan vasthouden en geen blessure oploop, zou het kunnen lukken”, klinkt het hoopvol. “Uiteraard is de concurrentie stevig. Er zijn nog jongens die het verdienen, maar ik zal altijd mijn best doen.”

