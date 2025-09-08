Na Kompany nu ook geweldige eer voor Eden Hazard?

Eden Hazard, zeven seizoenen uitblinkend in de Premier League, maakt kans om opgenomen te worden in de prestigieuze Hall of Fame van de competitie. Daarmee zou hij de tweede Belg ooit zijn die deze exclusieve eer ontvangt, na Vincent Kompany.

De Premier League Hall of Fame werd opgericht in 2002 en erkent jaarlijks de grootste figuren uit de geschiedenis van het Engelse kampioenschap. Het is één van de hoogste onderscheidingen binnen het Engelse voetbal en een ware bekroning voor spelers die blijvende indruk hebben gemaakt.

Vincent Kompany is momenteel de enige Belg in de Hall of Fame, met een indrukwekkende carrière bij Manchester City tussen 2008 en 2019, goed voor vier Premier League-titels. Eden Hazard kan hem binnenkort gezelschap houden.

De voormalige Chelsea-speler won in zeven seizoenen twee titels, scoorde 85 doelpunten en gaf 54 assists in 245 wedstrijden. Hazard behoort tot de genomineerden voor de Hall of Fame van 2025, maar de concurrentie is zwaar.

Onder de andere genomineerden bevinden zich Sol Campbell, Michael Carrick, Jermain Defoe, Les Ferdinand, Robbie Fowler, Gary Neville, Michael Owen, Patrice Evra, Cesc Fàbregas, David Silva, Yaya Touré, Edwin van der Sar en Nemanja Vidić. Een indrukwekkend gezelschap dat het Hazard niet makkelijk zal maken.

Voor de fans is de keuze nu aan hen: stemmen is geopend en iedereen kan twee favorieten selecteren. Voor Eden Hazard zou een plek in de Hall of Fame de kroon op zijn Premier League-carrière betekenen. En wanneer ook Kevin De Bruyne zijn carrière afsluit, lijkt ook hij in de toekomst kans te maken op deze bijzondere erkenning.