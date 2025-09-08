Standard heeft nieuwe verdediger waar commentators hun tong gaan op breken: Mukhammadrasul Abdumazhidov (geen Bocat)

Standard blijft tot het allerlaatste moment actief op de transfermarkt. De clubleiding was al een tijd op zoek naar defensieve versterking en lijkt nu eindelijk beet te hebben.

De Rouches wilden zowel een centrale verdediger als een linksachter toevoegen aan de kern van Vincent Euvrard. Voor de linkerflank mikten ze op Eric Bocat, maar een huurdeal met aankoopoptie werd door Stoke City geweigerd. Het Engelse team vond dat er geen tijd meer was om een vervanger te zoeken.

Parallel werkte Standard verder aan een andere piste. De club haalde Mukhammadrasul Abdumazhidov naar Luik, een 21-jarige centrale verdediger van Pakhtakor uit Oezbekistan.

Allereerste

De jonge mandekker, die met zijn 1m90 meteen presence meebrengt, legde al met succes zijn medische tests af. Daarmee lijkt de overgang zo goed als rond.

Mocht alles correct afgerond worden, dan wordt Abdumazhidov de allereerste speler uit Oezbekistan die het shirt van Standard aantrekt. Een opmerkelijke primeur voor de club uit Sclessin.

Voor coach Euvrard betekent dit een broodnodige extra optie in het hart van de defensie. Standard hoopt zo sterker aan de competitie en de komende maanden te beginnen.