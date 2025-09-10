Debuteert Senne Lammens zondag al meteen in Manchester Derby? Engelse media kennen het antwoord al

Senne Lammens is de nieuwe doelman van Manchester United. Onze landgenoot kan zondag zijn debuut maken voor zijn nieuwe werkgever. Gaat dat ook gebeuren?

Senne Lammens verruilde De Bosuil vlak voor de interlandbreak voor Old Trafford. Door de WK-kwalificatiewedstrijden kwam onze landgenoot nog niet in actie voor Manchester United.

Daar kan komende zondag verandering in komen. Manchester United trekt naar het Etihad Stadium van Manchester City voor de beladen Manchester Derby.

Maakt Senne Lammens komend weekend zijn debuut voor Manchester United?

Gaat Lammens meteen debuteren? The Athletic claimt te weten dat Ruben Amorim de komende weken nog zal vasthouden aan Altay Bayindir.

De 27-jarige Turkse doelman ging in eerdere wedstrijden al in de fout, maar behoudt (nog even) het vertrouwen. Een bewuste keuze van Amorim?

Geen exta concurrentie

Ook de coach van The Red Devils beseft dat het allesbehalve ideaal is voor Lammens om in een derby te debuteren. Volgens diezelfde bronnen vliegt Bayindir binnenkort wél uit de ploeg. En van André Onana hoeft Lammens ook al geen concurrentie meer te vrezen.