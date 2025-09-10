Ondanks zijn volle blunderboek: 'Dit enorme loon gaat André Onana verdienen in Turkije'

De transfer van André Onana naar Trabzonspor hangt in de lucht. Ook de doelman is inmiddels akkoord met het voorstel van de Turkse subtopper. En dat is héél logisch.

The Daily Mail weet dat André Onana naar Turkije is gereisd om zijn transfer af te ronden. De 29-jarige doelman gaat voor Trabzonspor voetballen.

Na de medische proeven zal Onana zijn krabbel zetten onder een contract tot het einde van het seizoen. Trabzonspor huurt de 48-voudig Kameroens international van Manchester United.

Verdubbeling van salaris

De verhuis naar Turkije zal Onana alvast geen windeieren leggen. De doelman verdubbelt zijn loon bij Trabzonspor en zal er - via onder meer een tekenbonus - maar liefst veertien miljoen euro verdienen voor één seizoen.

Het vertrek van Onana is alvast goed nieuws voor Senne Lammens. Onze landgenoot verhuisde deze zomer van Antwerp FC naar Old Trafford en heeft op deze manier een concurrent minder.

Deadline

De transfermarkt in Turkije sluit de deuren op twaalf september. Trabzonspor dient de transfer van Onana dus voor de deadline af te ronden.

