Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren

De Rode Duivels zouden in maart wel eens een opvallende oefenmatch op de agenda kunnen krijgen. Er wordt namelijk gewerkt aan een vriendschappelijk duel tegen de Verenigde Staten, mogelijk in een groot NFL-stadion aan de oostkust van het land, meldden Amerikaanse bronnen.

Voor België zou het een unieke kans zijn om zich te meten met de gastheer van het WK 2026. De Amerikaanse voetbalbond wil in die periode ook Portugal uitnodigen, waardoor er een soort mini-tornooi zou kunnen ontstaan. Vooral in Atlanta lijkt de kans groot dat de wedstrijden doorgaan, aangezien daar ook het nieuwe nationale trainingscentrum wordt geopend.

Voor de Rode Duivels is het sportief gezien een interessante test. De VS beschikken over een jonge, dynamische ploeg die de komende jaren alleen maar sterker wordt. Bondscoach Rudi Garcia krijgt zo de kans om zijn kern te meten met een atypische tegenstander.

Daarnaast zou het duel voor België een uitgelezen mogelijkheid zijn om zich te tonen op de Amerikaanse markt. In de aanloop naar het WK van 2026, dat deels in de VS plaatsvindt, kan zo’n wedstrijd de internationale uitstraling van de Duivels vergroten.

Voor de Amerikaanse fans zou het een absolute topaffiche worden. België staat nog steeds in de top tien van de FIFA-ranking en beschikt met spelers als Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku over wereldsterren die de tribunes moeiteloos vullen.

De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar de kans is reëel dat de Rode Duivels in maart naar de Verenigde Staten trekken. Een oefenduel tegen de WK-gastheer zou alvast een ideaal testmoment zijn richting de kwalificatiecampagne en de verdere voorbereiding op 2026.