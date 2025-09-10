Géén leider, wél in pole position: Waarom oktober een cruciale maand wordt voor Rudi Garca en de Rode Duivels

De Rode Duivels hebben in de afgelopen interlandperiode een uitstekende zaak gedaan met het oog op het WK in 2026. Zijn we volgende maand zeker van de trip? Oktober kondigt zich alvast als een cruciale maand aan.

0-6 op het veld van Liechtenstein en 6-0 tegen Kazachstan. Nummer respectievelijke nummers 198 en 114 op de FIFA-ranglijst boezemden dan wel geen angst in, maar de wereld heeft gezien dat de Rode Duivels op scherp staan.

In oktober speelt België tegen Noord-Macedonië en trekt het naar Wales. Héél kort door de bocht: bij een zes op zes mogen de vliegtuigtickets richting het Amerikaanse continent alvast geboekt worden.

Zijn de Rode Duivels in oktober zeker van deelname aan het WK?

Op papier kunnen Liechtenstein en Kazachtstan ons vervolgens nog de das omdoen. Maar wie gelooft dat één van beide landen ons iets de weg gaan leggen?

En laat ons héél eerlijk zijn. Ook Noord-Macedonië en Wales zijn normaliter geen partij voor de Rode Duivels. Al werd de vier op zes tegen beide landen in deze WK-kwalificatiecampagne wel op het nippertje mee naar huis genomen.

Niet aan de leiding, wél in pole position

Voor de volledigheid: Noord-Macedonië voert momenteel groep J aan met elf punten. België en Wales volgen met één puntje minder. De Rode Duivels hebben echter een wedstrijd minder gespeeld dan beide concurrenten.