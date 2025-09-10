Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten
Foto: © photonews
Word fan van België! 2605

De ticketverkoop voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gaat woensdagavond om 17u Belgische tijd van start, bijna negen maanden voor het toernooi. Fans kunnen zich dan registreren via de FIFA-website door een FIFA ID aan te vragen.

Voor de eerste fase is een VISA-kaart verplicht, omdat deze betaalkaart exclusieve rechten heeft. De registratiefase loopt tot vrijdag 19 september om 17u. Daarna wordt er geloot wie een kans krijgt om tickets te kopen.

Vanaf 1 oktober kunnen de winnaars hun tickets aanschaffen voor alle 104 wedstrijden, inclusief opties voor specifieke stadions en deelnemende landen. De goedkoopste groepsfase-tickets kosten 60 dollar, terwijl de duurste stoel bij de finale 6.730 dollar zal bedragen.

In fases

Om de drukte te spreiden, verloopt de verkoop in meerdere fases. De tweede fase start met registratie van 27 tot 31 oktober, waarna medio november tot begin december tickets gekocht kunnen worden via een nieuwe loting. Niet elke geregistreerde fan is zo verzekerd van een ticket.

De derde fase begint na een loting op 5 december in Washington. Vanaf dat moment kunnen fans tickets kopen voor specifieke wedstrijden, zelfs als nog niet alle deelnemende landen bekend zijn. Intercontinentale barrages worden pas in maart volgend jaar afgewerkt, waarna ook de resterende tickets beschikbaar komen.

Dynamische prijzen

Er worden dit keer geen vaste prijscategorieën gehanteerd. FIFA gebruikt dynamische prijzen: populaire wedstrijden worden duurder, minder gevraagde tickets goedkoper. Tijdens het WK voor clubs dit jaar daalden de prijzen soms tot 14 dollar wanneer de stadions niet vol raakten.

FIFA zal bovendien een officieel platform lanceren voor herverkoop van tickets. Dat moet de illegale doorverkoop tegengaan en fans een veilige manier bieden om kaarten aan te schaffen, zodat het WK 2026 vlot en eerlijk verloopt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

16:40
Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

16:30
Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

16:10
Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

16:00
SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

15:50
Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

Union-CEO Bormans heel gelukkig met mercato, behalve eentje...: "Dat was vervelend"

15:30
Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

Ex-trainer van Anderlecht en Genk gaat FC Twente dan toch uit de nood helpen

15:00
Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen

12:31
25
Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon)

13:55
12
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/09: Rigo - Tielemans - Bolat

13:10
Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten

13:30
9
OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

OFFICIEEL: SK Beveren haalt voormalige middenvelder van Beerschot in huis

13:10
Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

Standard reageerde te laat, maar herhaalde zijn fouten niet: Euvrard zal tot januari op zijn lip moeten bijten

11:40
Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

Toch nog een transfer bij Anderlecht: alweer een jonge verdediger

12:20
Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!"

12:00
12
Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren"

11:20
20
Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

11:00
1
Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

Relatie bij Anderlecht tussen bestuur en speler moet dringend verbeteren: paars-wit dreigt miljoenen mis te lopen

10:30
Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen

10:00
2
Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

Dit kan je niet verzinnen: in Nederland moet club speler ontslaan omdat... hij in het geheim meetrainde bij andere ploeg

09:30
Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

Zinedine Zidane keert terug als trainer en "iedereen weet waar"

09:00
4
Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage"

08:40
76
Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

Youri Mulder met heel straffe uitspraak: "Ronaldo gaat nog twee WK's spelen"

08:20
Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd

08:00
14
Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen

07:40
28
Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

Anderlecht stuurt nog een ervaren speler naar de B-kern: grote groep is onwerkbaar

07:20
16
Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

Noorwegen walst over Moldavië in 11-1 zege: Erling Haaland scoort vijf keer

06:30
Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

20:20
6
Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

Westerlo heeft oplossing gevonden voor Bolat: doelman tekent contract voor één seizoen

07:00
1
Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

21:40
Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

23:00
'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

23:40
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

20:40
7
Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

22:45
9
OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

17:41
5
Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

22:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 6-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-1 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-6 Spanje Spanje
Polen Polen 3-1 Finland Finland
Duitsland Duitsland 3-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 4-5 Italië Italië
Kroatië Kroatië 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 3-0 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 0-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-2 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 0-3 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 2-1 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-1 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 11-1 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 2-1 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1-2 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 2-2 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 2-3 Portugal Portugal
Servië Servië 0-5 Engeland Engeland
Albanië Albanië 1-0 Letland Letland

Nieuwste reacties

pief pief over Belgische topmakelaar haalt keihard uit naar clubs: "Dat is geen onderhandeling, dat is chantage" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Deal rond Simic nog aangepast door tussenkomst Saoedische bond: Simic wordt eerst verhuurd (astronomisch loon) Real09 Real09 over Castro-Montes verklaart waarom hij ineens weg wou bij Union: "Dat kon ik niet accepteren" pief pief over Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Toch niet gedaan? Mile Svilar schakelt advocaten in om toch voor Rode Duivels te mogen uitkomen --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Wat is er nu precies gebeurd in het dossier Oh, dat Genk 28 miljoen door de neus boorde? "Onfatsoenlijk!" Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Wauw! Al-Ittihad heeft wel héél veel geld over voor Jan-Carlo Simic, veel meer dan 12 miljoen franchi franchi over Zomerakkoord regering heeft effect op voetbalclubs dat ze niet zagen aankomen: RSZ-bijdragen ineens weer teruggeschroefd franchi franchi over Langere transferperiode in België ten opzichte van andere landen? Het is geen voordeel, maar een nadeel voor velen Supremepony Supremepony over De transfer van Jan-Carlo Simic is rond: dit zijn de cijfers, inclusief wat AC Milan nog krijgt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved