Naar het WK 2026? Om 17u start de ticketverkoop en dit is alles wat u moet weten

De ticketverkoop voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada gaat woensdagavond om 17u Belgische tijd van start, bijna negen maanden voor het toernooi. Fans kunnen zich dan registreren via de FIFA-website door een FIFA ID aan te vragen.

Voor de eerste fase is een VISA-kaart verplicht, omdat deze betaalkaart exclusieve rechten heeft. De registratiefase loopt tot vrijdag 19 september om 17u. Daarna wordt er geloot wie een kans krijgt om tickets te kopen.

Vanaf 1 oktober kunnen de winnaars hun tickets aanschaffen voor alle 104 wedstrijden, inclusief opties voor specifieke stadions en deelnemende landen. De goedkoopste groepsfase-tickets kosten 60 dollar, terwijl de duurste stoel bij de finale 6.730 dollar zal bedragen.

In fases

Om de drukte te spreiden, verloopt de verkoop in meerdere fases. De tweede fase start met registratie van 27 tot 31 oktober, waarna medio november tot begin december tickets gekocht kunnen worden via een nieuwe loting. Niet elke geregistreerde fan is zo verzekerd van een ticket.

De derde fase begint na een loting op 5 december in Washington. Vanaf dat moment kunnen fans tickets kopen voor specifieke wedstrijden, zelfs als nog niet alle deelnemende landen bekend zijn. Intercontinentale barrages worden pas in maart volgend jaar afgewerkt, waarna ook de resterende tickets beschikbaar komen.

Dynamische prijzen

Er worden dit keer geen vaste prijscategorieën gehanteerd. FIFA gebruikt dynamische prijzen: populaire wedstrijden worden duurder, minder gevraagde tickets goedkoper. Tijdens het WK voor clubs dit jaar daalden de prijzen soms tot 14 dollar wanneer de stadions niet vol raakten.

FIFA zal bovendien een officieel platform lanceren voor herverkoop van tickets. Dat moet de illegale doorverkoop tegengaan en fans een veilige manier bieden om kaarten aan te schaffen, zodat het WK 2026 vlot en eerlijk verloopt.