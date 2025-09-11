"De laatste reis": Paul-José Mpoku heeft nieuw avontuur helemaal te pakken

Paul-José Mpoku was op zoek naar een nieuwe uitdaging deze zomer. Hij heeft nu een nieuwe club gevonden, met een transfer naar Saoedi-Arabië.

In februari van dit jaar keerde Paul-José Mpoku terug naar Europa na twee jaar in Korea, waar hij Mircea Rednic in Roemenië terugvond. De middenvelder keerde echter niet mee terug naar Sclessin. Hij heeft echter lange tijd geprobeerd om de overname van de club te laten gebeuren, zonder succes.

De voormalige Congolese international bereidt zich al jaren voor op zijn leven na zijn voetbalcarrière. Naast zijn activiteiten met investeringsfondsen heeft hij ook aangekondigd dat hij het team van PlaySports zal versterken als analist voor de Engelse en Duitse competities.

Maar hij is nog steeds een voetballer: na een zomer zonder club, maakt Mpoku nu zijn comeback bij Al-Batin, in de tweede Saoedische klasse, waar hij slechts de tweede buitenlandse speler in de kern zal zijn.

Een laatste avontuur

Hij had nog nooit in Saoedi-Arabië gespeeld en zal dus een nieuwe competitie ontdekken na de Pro League, Serie A, de Griekse competitie, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Zuid-Korea en Roemenië.

Met de persoonlijke opmerking "The last trip" is het vrij duidelijk dat Al-Batin de tiende en laatste club in zijn professionele carrière zal zijn. Kan hij de fans ginder nog even laten genieten?