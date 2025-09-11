Had STVV meer moeten vangen voor Bertaccini? CEO Tateishi spreekt klare taal

STVV zag deze zomer Adriano Bertaccini naar Anderlecht en Louis Patris naar Union vertrekken. CEO Takayuki Tateishi geeft uitleg bij de transfers en de gemaakte keuzes.

STVV deed deze zomer enkele opvallende transfers. Op uitgaand vlak waren de deals rond Adriano Bertaccini en Louis Patris het grootste. Zij trokken allebei naar Brussel, al gaat het wel om verschillende ploegen.

Bertaccini speelt nu bij Anderlecht, waar hij al verschillende doelpunten wist te scoren. Dat terwijl Patris bij Union SG is terechtgekomen. STVV-CEO Takayuki Tateishi gaf wat meer uitleg bij de transfers.

"Dat Bertaccini de club zou verlaten, wisten we al een tijd. Hij gaf intern aan klaar te zijn voor een volgende stap in zijn carrière. Supporters stelden ons regelmatig de vraag of we onze verkoopprijs niet hoger hadden moeten leggen. Maar in een transfer moeten drie partijen tot een akkoord komen: de twee clubs en de speler zelf", zegt hij.

Niet de bedoeling dat Patris zou vertrekken

"Voor Bertacinni hadden we in het buitenland een grotere deal kunnen sluiten. Maar uiteindelijk hebben we rekening gehouden met Adriano’s uitdrukkelijke wens om naar Anderlecht over te stappen."

Het plan met Patris was anders, maar de Truienaars boekten alsnog mooie winst op zijn verkoop. "Louis Patris was een speler die we niet per se wilden verkopen. En Louis voelde zich ook goed in het team van dit jaar. Maar als je als speler de kans krijgt om Champions League te spelen, dan is het normaal dat je die stap wil zetten."

"Voor STVV stond er een meer dan degelijke transfersom tegenover, terwijl we in onze kern opties hebben om het vertrek van Louis op te vangen. Daarom hebben we met deze overgang ingestemd", besluit Tateishi.