Stijn Stijnen slaat terug: "Hij heeft voor iedereens ogen gelogen"

Stijn Stijnen kreeg vier speeldagen schorsing en een boete, maar gaat in de tegenaanval. Hij dient een strafklacht in tegen match delegate Eddy Vermeirsch wegens valse verklaringen.

Stijn Stijnen kreeg onlangs vier speeldagen schorsing en een boete van 500 euro. Dit werd zijn uiteindelijke straf na incidenten op 11 april, na de wedstrijd van Patro Eisden Maasmechelen tegen Lierse.

Eerst zou hij een cursus agressiebeheersing moeten doen, maar het bondsparket ging in hoger beroep. Dat beroep werd ondertussen behandeld door de Raad van Bestuur, op 13 augustus. Toen werd er beslist om hem vier speeldagen te geven.

"Maar de match delegate heeft tijdens die zitting valse verklaringen afgelegd en dat is volgens artikel 196 een inbreuk op het strafrecht", zegt zijn raadsman Walter Van Steenbrugge bij Het Belang van Limburg.

Stijn Stijnen dient strafklacht in tegen Eddy Vermeirsch

"Die valse verklaringen kunnen we aantonen met beelden. Daardoor is er mogelijk een beslissing genomen door de Disciplinaire Raad die niet juist is en Stijnen ook schade heeft berokkend. Want zijn recht op arbeid wordt geschonden door de vier speeldagen schorsing."

En dus dienst Stijnen een strafklacht in tegen de match delegate, Eddy Vermeirsch. "De match delegate heeft voor iedereens ogen gelogen. Daarom dient Stijnen een strafklacht in."

"Het siert hem dat hij dit durft te doen, ook voor anderen in het voetbal die in de toekomst hetzelfde zullen meemaken als hij, want veel match delegates denken dat ze kunnen verklaren wat ze willen, dat daar niet aan getornd kan worden. Daar moet iets aan veranderen", besluit Van Steenbrugge.