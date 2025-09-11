Stijn Stijnen slaat terug: "Hij heeft voor iedereens ogen gelogen"

Stijn Stijnen slaat terug: "Hij heeft voor iedereens ogen gelogen"
Foto: © photonews
Word fan van Patro Eisden Maasmechelen! 87

Stijn Stijnen kreeg vier speeldagen schorsing en een boete, maar gaat in de tegenaanval. Hij dient een strafklacht in tegen match delegate Eddy Vermeirsch wegens valse verklaringen.

Stijn Stijnen kreeg onlangs vier speeldagen schorsing en een boete van 500 euro. Dit werd zijn uiteindelijke straf na incidenten op 11 april, na de wedstrijd van Patro Eisden Maasmechelen tegen Lierse.

Eerst zou hij een cursus agressiebeheersing moeten doen, maar het bondsparket ging in hoger beroep. Dat beroep werd ondertussen behandeld door de Raad van Bestuur, op 13 augustus. Toen werd er beslist om hem vier speeldagen te geven.

"Maar de match delegate heeft tijdens die zitting valse verklaringen afgelegd en dat is volgens artikel 196 een inbreuk op het strafrecht", zegt zijn raadsman Walter Van Steenbrugge bij Het Belang van Limburg.

Stijn Stijnen dient strafklacht in tegen Eddy Vermeirsch

"Die valse verklaringen kunnen we aantonen met beelden. Daardoor is er mogelijk een beslissing genomen door de Disciplinaire Raad die niet juist is en Stijnen ook schade heeft berokkend. Want zijn recht op arbeid wordt geschonden door de vier speeldagen schorsing."

En dus dienst Stijnen een strafklacht in tegen de match delegate, Eddy Vermeirsch. "De match delegate heeft voor iedereens ogen gelogen. Daarom dient Stijnen een strafklacht in."

"Het siert hem dat hij dit durft te doen, ook voor anderen in het voetbal die in de toekomst hetzelfde zullen meemaken als hij, want veel match delegates denken dat ze kunnen verklaren wat ze willen, dat daar niet aan getornd kan worden. Daar moet iets aan veranderen", besluit Van Steenbrugge.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Meer nieuws

Club Brugge-fans verrassen met plotse beslissing rond boycot

Club Brugge-fans verrassen met plotse beslissing rond boycot

09:30
Simic heeft de mercato van Anderlecht deels gered: Saudi's kwamen met een geschenk uit de hemel

Simic heeft de mercato van Anderlecht deels gered: Saudi's kwamen met een geschenk uit de hemel

09:00
1
Hayk Milkon heeft bij aanstelling bij Dender nog dit te zeggen over Club Brugge

Hayk Milkon heeft bij aanstelling bij Dender nog dit te zeggen over Club Brugge

08:50
1
Had STVV meer moeten vangen voor Bertaccini? CEO Tateishi spreekt klare taal

Had STVV meer moeten vangen voor Bertaccini? CEO Tateishi spreekt klare taal

08:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Kebano

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/09: Kebano

07:40
Westerlo-coach Issame Charaï opgelucht en teleurgesteld: "Jammer genoeg niet meer gelukt"

Westerlo-coach Issame Charaï opgelucht en teleurgesteld: "Jammer genoeg niet meer gelukt"

08:20
1
OFFICIEEL: Neeskens Kebano zet opvallend avontuur verder

OFFICIEEL: Neeskens Kebano zet opvallend avontuur verder

07:40
Jan-Carlo Simic heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans na grote transfer

Jan-Carlo Simic heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans na grote transfer

07:20
Zijn eerste interview in Amsterdamse loondienst: Dolberg vertelt over transfer van Anderlecht naar Ajax

Zijn eerste interview in Amsterdamse loondienst: Dolberg vertelt over transfer van Anderlecht naar Ajax

07:00
Het moét met België, maar... hoe worden de zestien Europese WK-tickets eigenlijk verdeeld?

Het moét met België, maar... hoe worden de zestien Europese WK-tickets eigenlijk verdeeld?

06:30
OVERZICHT: Waar is de transfermarkt wél nog open? Clubs uit deze landen kunnen nog zaakjes doen in België

OVERZICHT: Waar is de transfermarkt wél nog open? Clubs uit deze landen kunnen nog zaakjes doen in België

23:30
Méér dan tien miljoen euro: 'Dit bedrag ontvangt Anderlecht van Ajax voor Kasper Dolberg'

Méér dan tien miljoen euro: 'Dit bedrag ontvangt Anderlecht van Ajax voor Kasper Dolberg'

23:00
Niet alleen Stroeykens en Verschaeren dreigen gratis te vertrekken: 'Ook Coosemans wacht al héél lang op nieuw voorstel'

Niet alleen Stroeykens en Verschaeren dreigen gratis te vertrekken: 'Ook Coosemans wacht al héél lang op nieuw voorstel'

22:30
Heeft Lionel Messi zijn voetbalpensioen aangekondigd? En 't is vroeger dan we allemaal hadden verwacht

Heeft Lionel Messi zijn voetbalpensioen aangekondigd? En 't is vroeger dan we allemaal hadden verwacht

21:20
1
OFFICIEEL: Jan-Carlo Simic verlaat Anderlecht en laat Brusselse kassa rinkelen

OFFICIEEL: Jan-Carlo Simic verlaat Anderlecht en laat Brusselse kassa rinkelen

22:00
9
Géén leider, wél in pole position: Waarom oktober een cruciale maand wordt voor Rudi Garca en de Rode Duivels

Géén leider, wél in pole position: Waarom oktober een cruciale maand wordt voor Rudi Garca en de Rode Duivels

21:40
Debuteert Senne Lammens zondag al meteen in Manchester Derby? Engelse media kennen het antwoord al

Debuteert Senne Lammens zondag al meteen in Manchester Derby? Engelse media kennen het antwoord al

20:40
Liet Olivier Renard een enorme opportuniteit schieten? 'Deze Rode Duivel werd afgelopen zomer aangeboden bij Anderlecht'

Liet Olivier Renard een enorme opportuniteit schieten? 'Deze Rode Duivel werd afgelopen zomer aangeboden bij Anderlecht'

21:00
6
Fenerbahçe-voorzitter vertelt waarom Mourinho werd ontslagen en... het is niét de reden die iedereen had verwacht

Fenerbahçe-voorzitter vertelt waarom Mourinho werd ontslagen en... het is niét de reden die iedereen had verwacht

20:20
Nicky Hayen moét de komende dagen een knoop doorhakken die héél verstrekkende gevolgen heeft voor Club Brugge

Nicky Hayen moét de komende dagen een knoop doorhakken die héél verstrekkende gevolgen heeft voor Club Brugge

20:00
9
Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger

Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger

19:40
13
Ondanks zijn volle blunderboek: 'Dit enorme loon gaat André Onana verdienen in Turkije'

Ondanks zijn volle blunderboek: 'Dit enorme loon gaat André Onana verdienen in Turkije'

19:20
Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren

Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren

19:00
5
📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt

📷 De Pro League is winstgevender dan bijna alle G5-competities: de balans van de Belgische en Europese transfermarkt

18:40
2
Analist begrijpt Ajax niet: ze blokkeren hun - Belgische - jeugd

Analist begrijpt Ajax niet: ze blokkeren hun - Belgische - jeugd

18:00
Zes van de zeven volgende thuismatchen van Standard op vrijdagavond, fans niet gelukkig: hier is waarom

Zes van de zeven volgende thuismatchen van Standard op vrijdagavond, fans niet gelukkig: hier is waarom

18:20
2
Standard-coach Vincent Euvrard komt met update uit ziekenboeg: voert hij grote verandering door tegen KV Mechelen? Interview

Standard-coach Vincent Euvrard komt met update uit ziekenboeg: voert hij grote verandering door tegen KV Mechelen?

17:50
3
Amper aangekomen bij Antwerp, maar hij denkt al aan zijn terugkeer

Amper aangekomen bij Antwerp, maar hij denkt al aan zijn terugkeer

17:40
7
Amateurclub is écht niet blij dat het tegen deze JPL-club moet spelen in de Beker: "De grootst mogelijke ontgoocheling"

Amateurclub is écht niet blij dat het tegen deze JPL-club moet spelen in de Beker: "De grootst mogelijke ontgoocheling"

17:30
1
Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water

Saoedi-Arabië lonkte ook voor Lucas Stassin, maar... deal viel in het water

17:20
2
Jeremy Doku zweette peentjes: "Ik was echt boos aan het worden"

Jeremy Doku zweette peentjes: "Ik was echt boos aan het worden"

17:00
Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

Lierse laat doelman na enkele maanden alweer gaan

16:10
Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

Standard, Club Brugge en KV Mechelen... Allemaal vingen ze bot bij trainer die zijn woord al had gegeven

16:30
Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

Nieuwe Dender-coach heeft indrukwekkend talent: "En ik ben er heel dankbaar voor"

16:40
SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

SK Beveren komt met heel slecht nieuws: "Hij moet een operatie ondergaan"

15:50
Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

Alexis Saelemaekers mag niet meer vertrekken: AC Milan onderneemt actie voor Duivel die sterkhouder werd

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 5
RSCA Futures RSCA Futures 12/09 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 12/09 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 13/09 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 13/09 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 13/09 Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 13/09 SK Beveren SK Beveren
Francs Borains Francs Borains 13/09 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/09 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Besnik Hasi staat niet ter discussie, maar... Anderlecht polst wel al bij gedroomde kandidaat-opvolger Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Had STVV meer moeten vangen voor Bertaccini? CEO Tateishi spreekt klare taal Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Liet Olivier Renard een enorme opportuniteit schieten? 'Deze Rode Duivel werd afgelopen zomer aangeboden bij Anderlecht' YoniVL YoniVL over Stijn Stijnen slaat terug: "Hij heeft voor iedereens ogen gelogen" sven123 sven123 over Simic heeft de mercato van Anderlecht deels gered: Saudi's kwamen met een geschenk uit de hemel Jacques1963. Jacques1963. over Philippe Clement ooit naar Anderlecht? Coach schept zelf duidelijkheid over geruchten Stefaan_82 Stefaan_82 over Nicky Hayen moét de komende dagen een knoop doorhakken die héél verstrekkende gevolgen heeft voor Club Brugge Stefaan_82 Stefaan_82 over OFFICIEEL: Jan-Carlo Simic verlaat Anderlecht en laat Brusselse kassa rinkelen Oisin Oisin over Hayk Milkon heeft bij aanstelling bij Dender nog dit te zeggen over Club Brugge Ellepac Ellepac over Gaan Rode Duivels naar de Verenigde Staten? Amerikanen willen oefenmatch in NFL-stadion organiseren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved