"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

Racing Genk heeft verschillende interessante aanwinsten binnengehaald, maar is er vooral in geslaagd om bepaalde sterkhouders te behouden, terwijl anderen deze zomer voor een zeer goede prijs vertrokken zijn. De zomerse transferperiode lijkt dus meer dan geslaagd te zijn in Limburg.

18 miljoen uitgegeven, 45 miljoen ontvangen: de financiën van Racing Genk tonen een mooie groene balans na deze zomerse transferperiode. Dimitri De Condé kan tevreden zijn en laat dat niet onopgemerkt.

El Ouahdi bleef in Genk

In een gesprek met de clubmedia sprak de Head of Football van de Limburgse club tevreden over de transferperiode, met name over Zakaria El Ouahdi, die in de Cegeka Arena bleef ondanks interesse vanuit het buitenland.

"Zijn blijven was niet voorzien. Ik hoopte er echt op, maar ik denk dat heel België verrast was dat hij niet vertrok. Hij heeft gesproken met een Duitse club (Wolfsburg) en er was interesse vanuit Frankrijk (Nice), maar het belangrijkste is dat hij eigenlijk niet wilde vertrekken."

Genk wil voor het podium gaan... om te beginnen

Tegelijkertijd verraste een belangrijk vertrek: dat van Christopher Bonsu Baah naar Al-Qadsiyah voor... 17 miljoen euro. "We hadden zijn transfer niet verwacht, maar we zijn zeer tevreden met de overeenkomst. Hij heeft de financiële kans die het voor hem betekende, naast het sportieve project, niet verborgen. Het is dus beter om dergelijke spelers te laten vertrekken, en zo konden we Ito terug laten keren."

Hoewel Tolu Arokodare en Andi Zeqiri in de laatste uren van de transfermarkt zijn verkocht, zonder al te veel verrassing, is Racing Genk klaar om voor de topposities te strijden. "We mikken op een plek op het podium en willen Europees overwinteren. De honger naar titels is erg groot in de groep, en gezien onze ambities is het opmerkelijk om elf spelers uit de jeugdopleiding in het eerste team te zien", concludeerde De Condé.