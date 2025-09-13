Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

Arthur Theate en Eintracht Frankfurt zijn hun ongeslagen status in de competitie kwijt. Op vrijdagavond verloren ze van Bayer Leverkusen, dat de partij met slechts negen spelers eindigde.

Na twee wedstrijden en evenveel zeges trok Eintracht Frankfurt op vrijdagavond als co-leider naar Bayer Leverkusen. De kampioen van 2024 had slechts één op zes en gooide trainer Erik Ten Had na amper twee speeldagen op straat.

Zijn vervanger, Kasper Hjulmand (voormalige bondscoach van Denemarken), is uitstekend begonnen aan opdracht als coach van Bayer Leverkusen. Bij het rustsignaal stond Leverkusen al 2-0 voor na doelpunten van Grimaldo en Schick (strafschop).

Bij Frankfurt stond Arthur Theate een volledige wedstrijd op het veld. Hij zag dat het momentum in de tweede helft veranderde: Eerst maakte Can Uzun er 2-1 van. Enkele minuten later slikte Robert Andrich zijn tweede gele kaart en moest de thuisploeg nog meer dan een half uur met een man minder verder.

Leverkusen wint met 9

De situatie werd in het slot nog penibeler voor Leverkusen. Ook Fenandez pakte een tweede gele kaart en zo moesten de laatste minuten zowaar met negen afgewerkt worden. Maar dat bracht uiteindelijk geen zoden aan de dijk voor Frankfurt. Integendeel. Leverkusen scoorde via Grimaldo zelfs de 3-1, de tweede van de avond voor de Spanjaard.

Een eerste, felbevochten, seizoenszege voor Bayer Leverkusen. Frankfurt zal aan het eind van deze speeldag vermoedelijk niet langer de ranglijst van de Bundesliga aanvoeren. Niet bepaald een uitstekende generale repetitie voor de Champions League-partij van komende donderdag tegen het Turkse Galatasaray.