Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

Er was heel wat interesse in hem, maar Lucas Stassin is uiteindelijk dan toch bij Saint-Etienne gebleven. Op zaterdag maakte hij meteen zijn eerste doelpunt van het seizoen voor Les Verts.

De laatste weken van de transferperiode waren er heel wat teams uit verschillende landen die lonkten naar Lucas Stassin. Paris FC, promovendus in de Ligue 1, wou hem graag en ook CSKA Moskou deed een bod van enkele tientallen miljoenen.

Maar Saint-Etienne, dat vorig seizoen degradeerde naar de Ligue 2, wou niet weten van een verkoop. En dus speelt het jeugdproduct van Anderlecht nog minstens een half jaar in de tweede afdeling in Frankrijk.

Meteen belangrijk bij invalbeurt

Afgelopen zaterdag maakten Stassin en Saint-Etienne de verplaatsing naar Clermont Foot. Stassin viel bij de rust in en was meteen van goudwaarde voor zijn team. Na amper zes minuten gaf hij een assist voor de gelijkmaker van Augustine Boakye.

En daarmee was de Stassin-show nog niet afgelopen. De ex-spits van Westerlo stond tien minuten later zelf aan het kanon en maakte de 1-2. Voor Saint-Etienne is het de derde zege in de eerste vijf competitiewedstrijden.

Door die zege blijft Saint-Etienne de ranglijst aanvoeren. Ze hebben met elf op vijftien slechst één puntje meer dan Red Star. Hoe dan ook zal Stassin de komende weken en maanden van extreem belang moeten zijn als Les Verts hun koppositie willen behouden om zo opnieuw te promoveren naar de Ligue 1.

Volg Clermont FC - Saint-Etienne live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (13/09).

