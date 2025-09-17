Straffe cijfers: Mo Messoudi doet straffer dan Maes, Vreven, Losada én Kuyt

Straffe cijfers: Mo Messoudi doet straffer dan Maes, Vreven, Losada én Kuyt
Foto: © photonews
Mo Messoudi is met Beerschot goed aan het seizoen begonnen in de Challenger Pro League. Na vijf wedstrijden staat het team met 11 op 15 op een gedeelde derde plaats, op vier punten van leiders Kortrijk en Beveren.

Seraing, Lierse en afgelopen weekend de RSCA Futures werden geklopt door Beerschot. De troepen van Mo Messoudi speelden wel gelijk tegen KAS Eupen en Jong AA Gent, alles samen goed voor 11 op 15.

Mo Messoudi maakt indruk met 11 op 15

Je kan dan nog zeggen dat er geen absolute topploegen tussen zitten - Beveren, Kortrijk, Lommel en Patro Eisden Maasmechelen lijken meer aanspraak te maken op concurrentie met Beerschot.

Maar toch: 11 op 15 is knap. Zeker als je het afzet tegenover de andere coaches van de voorbije jaren bij Beerschot. Sinds De Mannekes terug in het profvoetbal spelen, deed geen enkele coach tot dusver beter. Dat becijferde Het Nieuwsblad alvast.

Niemand deed beter voor Beerschot sinds terugkeer naar Belgisch profvoetbal

Dirk Kuyt kwam met 10 op 15 in de Challenger Pro League het dichtste bij. Sommige van de coaches moesten het natuurlijk wel in eerste klasse doen en daar is 11 op 15 halen niet zo evident, maar toch.

Het toont dat Messoudi goed bezig is. Zijn team sprankelt bovendien bij momenten en dus maakt Beerschot zeker kans om aan het eind van het seizoen te gaan promoveren. De resultaten van de coaches van 2017 tot nu op een rijtje in hun eerste vijf wedstrijden:

2025-2026: Mohamed Messoudi: 11 op 15
2023-2024: Dirk Kuyt: 10 op 15
2022-2023: Andreas Wieland en 2020-2021: Will Still: 7 op 15
2018-2019: Stijn Vreven en 2019-2020: Hernán Losada: 6 op 15
2021-2022: Javier Torrente: 4 op 15
2021-2022: Greg Vanderidt: 3 op 15
2021-2022: Peter Maes: 1 op 15

